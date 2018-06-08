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〈彩晶股東會〉衝刺利基市場 今年車載、工控營收占比

鉅亨網2018/06/08 12:53
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彩晶 (6116-TW) 深耕利基型市場，不跟其他面板廠拚量產規模，而是採取少量多樣，鎖定中小尺寸藍海市場商機，除了手機之外，今年在人機介面應用面板包括車載、工控等產品出貨將持續放大，預估占整體營收比重可望再增加，全年占比估可增至 10-20%。

彩晶指出，車載面板部分從原本後裝車載產品，在 3 年前調整到前裝車載產品，隨著積極布局調整，今年起到未來 3 年，將有比較大的成長，主要鎖定數位儀表板及中控顯示等產品。

彩晶表示，目前車載市場布局以中國成長最快，因為相關設計的時間較短，至於歐系車廠部分預估要到 2020 年的數字才會較明顯。

彩晶強調，除了手機面板之外，在人機介面應用面板也做很多，包括工控、車載、或類工控面板等，去年這一塊的營收占比約 10%，今年將會放大，預估營收占比可增加 5-10 個百分點，占整體營收比重將增達 15-20%。

彩晶去年度全年稅後純益 67 億元，每股純益 2.07 元，今日召開股東會，通過配發 0.5 元現金股利，同時完成董事改選；董事長焦佑麒在致股東報告書中表示，將創造消費性電子產品利基型產品區隔，自主開發整合式 On-Cell Touch Integrated panels，及在 LCD 表面鍍上觸控線路的整合式產品，不僅可用在智慧型手機，也積極推廣到車載的面板。

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關鍵字彩晶股東會車載工控headline
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