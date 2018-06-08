〈彩晶股東會〉衝刺利基市場 今年車載、工控營收占比

彩晶 (6116-TW) 深耕利基型市場，不跟其他面板廠拚量產規模，而是採取少量多樣，鎖定中小尺寸藍海市場商機，除了手機之外，今年在人機介面應用面板包括車載、工控等產品出貨將持續放大，預估占整體營收比重可望再增加，全年占比估可增至 10-20%。

彩晶指出，車載面板部分從原本後裝車載產品，在 3 年前調整到前裝車載產品，隨著積極布局調整，今年起到未來 3 年，將有比較大的成長，主要鎖定數位儀表板及中控顯示等產品。

彩晶表示，目前車載市場布局以中國成長最快，因為相關設計的時間較短，至於歐系車廠部分預估要到 2020 年的數字才會較明顯。