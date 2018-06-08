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中央社

阿根廷IMF達協議 3年備用融資500億美元

中央社2018/06/08 12:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社布宜諾斯艾利斯7日綜合外電報導）阿根廷與國際貨幣基金（IMF）今天表示，雙方已經達成一樁為期3年、金額500億美元的備用融資協議，須再經IMF理事會批准。

路透社報導，大批投資人退出新興市場後，阿根廷披索大跌，阿根廷5月8日向IMF尋求援助。

這樁協議標誌著阿根廷面對IMF的態度轉彎。2001到2002年歷經慘烈經濟危機後，許多阿根廷人對IMF避之唯恐不及，責怪IMF施加的撙節措施。如今總統馬克里（Mauricio Macri）轉向IMF求助，引發舉國抗爭。

阿根廷政府表示，尋求融資是為了安全，避免再發生國家過去時常出現的危機。

財政部長杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）在記者會上說：「沒有魔法的，IMF能夠協助，但阿根廷得自己解決問題。」

杜耶夫尼表示，他預料將立即獲30%資金撥款，或約150億美元。

總統辦公室聲明指出，根據協議，阿根廷得在2019年設法降低財政赤字，從先前占國內生產毛額2.2%來到1.3%。

協議並要求，2020年須達到財政收支平衡，之後財政盈餘須達0.5%。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）在聲明中說：「這項措施最終會減輕政府的融資需求，讓公債逐步減少，並如馬克里總統所言，減輕阿根廷肩頭重擔。」

IMF表示，理事會將在接下來幾天審核這樁協議。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070608

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