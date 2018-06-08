NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈馬英九、吳敦義同台　力挺丁守中東勢辦警民座談會　強化治安好放心8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

中國新政有短憂 碩禾：太陽能長期仍樂觀

中央社2018/06/08 12:53
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者張建中新竹8日電）中國大陸推出新太陽能政策，恐將影響今年中國大陸需求較預期短少20GW，導電漿廠碩禾總經理黃文瑞表示，太陽能市場雖然短期恐將受衝擊，但長期發展依然樂觀。

黃文瑞說，中國大陸去年太陽能市場達53GW規模，表現亮眼，原先各界對今年中國大陸市場展望樂觀，預期今年市場將可維持與去年相當的高檔水準。

只是中國大陸推出新太陽能政策，將地面與分布式光伏電站標竿上網電價都下調人民幣0.05元，黃文瑞表示，隨著政策調整，市場需求隨即轉趨觀望，估計將影響今年中國大陸太陽能市場需求短少20GW。

黃文瑞認為，中國大陸推出新政策並不是不好，將促使廠商加速降低成本，同時有助市場秩序重整。太陽能是好的能源，長期發展前景依然樂觀。

碩禾董事長陳繼明說，隨著取得杜邦專利授權，碩禾解除了專利的束縛，漿料設計廣度擴大，5月又在市場需求強勁下，營收重登新台幣10億元大關之上，達10.09億元，創18個月新高，營運順利好轉。

只是中國大陸推出新政策後，太陽能市場需求觀望，陳繼明表示，碩禾6月業績將會受到影響，只能力求將影響降至最低。

黃文瑞指出，目前中國大陸業者與政府協調，後續發展仍待進一步觀察，現階段碩禾將致力強化產品競爭力。（編輯：黃國倫）1070608

國中會考寫作 半數考生寫快速世阿根廷IMF達協議 3年備...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan