中國新政有短憂 碩禾：太陽能長期仍樂觀

只是中國大陸推出新太陽能政策，將地面與分布式光伏電站標竿上網電價都下調人民幣0.05元，黃文瑞表示，隨著政策調整，市場需求隨即轉趨觀望，估計將影響今年中國大陸太陽能市場需求短少20GW。

黃文瑞說，中國大陸去年太陽能市場達53GW規模，表現亮眼，原先各界對今年中國大陸市場展望樂觀，預期今年市場將可維持與去年相當的高檔水準。

黃文瑞認為，中國大陸推出新政策並不是不好，將促使廠商加速降低成本，同時有助市場秩序重整。太陽能是好的能源，長期發展前景依然樂觀。

碩禾董事長陳繼明說，隨著取得杜邦專利授權，碩禾解除了專利的束縛，漿料設計廣度擴大，5月又在市場需求強勁下，營收重登新台幣10億元大關之上，達10.09億元，創18個月新高，營運順利好轉。

只是中國大陸推出新政策後，太陽能市場需求觀望，陳繼明表示，碩禾6月業績將會受到影響，只能力求將影響降至最低。

黃文瑞指出，目前中國大陸業者與政府協調，後續發展仍待進一步觀察，現階段碩禾將致力強化產品競爭力。（編輯：黃國倫）1070608