查完臉書與中國企業關係 傳美國會劍指谷歌推特

（中央社台北8日電）華爾街日報今天引述知情人士表示，美國國會議員開始審視搜尋引擎谷歌（Google）與中國電子製造商華為的合作關係。報導形容，這是繼臉書後，又一矽谷巨頭捲入不斷升級的美中數位冷戰。
報導也提到，美國民主黨籍參議員華納（MarkWarner）7日向Google母公司Alphabet及社群網站推特（Twitter）索取和中國合作方的一切數位共享協議資訊。其中包括Alphabet與中國手機製造商小米及中國科技巨頭騰訊的協議資訊等。
報導分析，美國針對臉書（Facebook）和Google的審查集中在數據及共享方式。這是美國政府為加大力度打擊華為和中興通訊而開闢的新戰場。美國國會議員似乎更傾向於審查美國公司與這兩家公司間「與美國市場銷售無關」的合作關係。
據報導，Alphabet和騰訊今年曾宣布達成一項專利協議；Google和小米也曾在多種產品上進行合作，包括在印度銷售的手機。
Google今年與華為達成協議，允許華為設備使用Android Messages服務發送簡訊、照片及其他媒體文件。過去兩年，Google為了將安卓（Android）手機從較舊的簡訊（SMS）技術升級為較新的RCS技術，與10幾家營運商和手機製造商建立類似的合作關係。
知情人士說，Google近期決定不再續簽與美國國防部的合約後，美國共和、民主兩黨部分議員對Google與華為的持續合作表達不滿。
在Facebook坦承與中國科技公司有數據分享協議後，Google和華為的協議也讓國會議員提高警覺。他們想更了解有關這項協議的細節，以及協議是否涉及任何程度的數據分享。
報導指出，這些議員已指派專人審查Google與華為的合作，同時還考慮採取更正式的行動，譬如聯名發信要求Google做出答覆。還有一些議員考慮從更廣泛層面審查Google與華為的全面關係。
對於上述說法，報導引述Google發言人表示，Google與許多美國公司一樣，與全球數十家電子製造商簽訂協議，其中也包括華為。Google在這些協議中不提供獲取用戶數據的特殊權限，協議更包含涉及用戶數據隱私和安全保護的條款。
Twitter、華為、騰訊和小米則尚未對美國國會議員的做法作出評論。（編輯：繆宗翰/馮昭）1070608