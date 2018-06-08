查完臉書與中國企業關係 傳美國會劍指谷歌推特

（中央社台北8日電）華爾街日報今天引述知情人士表示，美國國會議員開始審視搜尋引擎谷歌（Google）與中國電子製造商華為的合作關係。報導形容，這是繼臉書後，又一矽谷巨頭捲入不斷升級的美中數位冷戰。

報導也提到，美國民主黨籍參議員華納（MarkWarner）7日向Google母公司Alphabet及社群網站推特（Twitter）索取和中國合作方的一切數位共享協議資訊。其中包括Alphabet與中國手機製造商小米及中國科技巨頭騰訊的協議資訊等。

報導分析，美國針對臉書（Facebook）和Google的審查集中在數據及共享方式。這是美國政府為加大力度打擊華為和中興通訊而開闢的新戰場。美國國會議員似乎更傾向於審查美國公司與這兩家公司間「與美國市場銷售無關」的合作關係。