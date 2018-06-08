藥童背上長靈芝　土城五穀先帝廟顯靈

（文／林書竹 民俗文化一年級）神農先帝的誕辰依據地方而有不同，例如三重先嗇宮以農曆四月廿六為主，但也有些地方是四月廿八，無論是哪一天，都不減信眾為神農先帝慶祝的心。在新北市土城區的五穀先帝廟，則有一件令人嘖嘖稱奇的事，神農先帝的藥童背上竟長出靈芝，這到底是怎麼回事？

土城五穀先帝廟，前身是主祀三山國王的慶安宮，後來改稱神農宮，直到民國八十年代後期隨著廟宇改建而改名為五穀先帝廟。依照廟史沿革，土城五穀先帝廟的信仰是從清乾隆時期，隨著先民來台開墾，而將三山國王的信仰帶來。因此在日本留下的在地宗教調查，慶安宮位於擺接堡員林庄土城 50 番地，為員林庄、大安寮庄、埤塘庄的信仰中心。但是昭和八年尾牙夜裡的一場大火摧毀慶安宮，幸好神像逃過一劫，於是先暫時寄放在信眾家中。