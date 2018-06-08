藥童背上長靈芝　土城五穀先帝廟顯靈

（文／林書竹 民俗文化一年級）神農先帝的誕辰依據地方而有不同，例如三重先嗇宮以農曆四月廿六為主，但也有些地方是四月廿八，無論是哪一天，都不減信眾為神農先帝慶祝的心。在新北市土城區的五穀先帝廟，則有一件令人嘖嘖稱奇的事，神農先帝的藥童背上竟長出靈芝，這到底是怎麼回事？
土城五穀先帝廟，前身是主祀三山國王的慶安宮，後來改稱神農宮，直到民國八十年代後期隨著廟宇改建而改名為五穀先帝廟。依照廟史沿革，土城五穀先帝廟的信仰是從清乾隆時期，隨著先民來台開墾，而將三山國王的信仰帶來。因此在日本留下的在地宗教調查，慶安宮位於擺接堡員林庄土城 50 番地，為員林庄、大安寮庄、埤塘庄的信仰中心。但是昭和八年尾牙夜裡的一場大火摧毀慶安宮，幸好神像逃過一劫，於是先暫時寄放在信眾家中。
正在討論廟宇重建的時候，卻遇上太平洋戰爭，只好暫時擱置。戰爭結束後，大家繼續討論重新建廟。考量土城曾在日治時期，因農作物蟲害、不明原因生長停滯、疾病氾濫等問題，而請神農先帝遶境消災解厄，之後果然作物豐收全境平安，因此決定主祀神農先帝，但也沒有拋棄先民帶來的三山國王，依然持續供奉。並在廢棄的土城神社位址建廟，改名為神農宮。
近代隨著廟體建築老舊，以及信眾需求，陸續增建修補，並改名為五穀先帝廟。鎮殿五穀先帝的神像和廟裡大樑都是用同一株百年樟木，成為該廟的特色之一。不過最奇特的當屬，民國九十六年廟方發現五穀先帝旁的藥童背部竟然長出靈芝，這尊藥童也是用百年樟木雕塑而成，吸引各家媒體爭相報導，信眾也相信這是五穀先帝顯神蹟。於是廟方便將這尊藥童加以保護安放在太歲殿供人參拜，並且重新刻一對藥童繼續擺放在五穀先帝旁。
至今這尊展現神蹟的藥童仍在土城五穀先帝廟的太歲殿中，大家來到土城也別忘了來參拜一番，祈求身體健康喔。
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