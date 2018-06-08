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李紀珠對新光金貢獻 吳東進表態力挺

中央社2018/06/08 13:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北8日電）新光金控今天召開股東常會，副董事長李紀珠對金控的貢獻度及加薪案受到小股東矚目。新光金董事長吳東進則表態力挺，認為李紀珠的貢獻「沒人能否定」。

新光金去年營運績效大幅提升，合併總資產新台幣3.38兆元，稅後純益105.31億元，每股稅後純益(EPS)1.05元，每股配發股利0.5元，包括現金股息0.35元、股票股利0.15元，股東會中也通過與元富證券的合併案。

資深股民阿土伯在現場肯定吳東進很認真，所以有好的成果，還讚譽李紀珠「是全台找不到的寶」。他指出，李紀珠來後，新光金的股票從每股7元變13元，漲了快1倍，「不要把她綁起來，四肢無法伸展」。

吳東進表示，自從李紀珠來新光金後，各項數據都向上成長，雖然不是她一個人的功勞，但李紀珠提供的貢獻他比誰都清楚；薪水是否太高，雖然董事有這種意見，只是程序都經過薪酬委員會、董事會，不是董事長高興就可以加薪。

有小股東認為，李紀珠原本是3個職務，現在剩2個職務為何還要加薪，副董事長的薪資是否又高過董事長，是否具有這樣的重要性；吳東進說，董事長的薪水比副董事長低一點，但重金聘來李紀珠當幹部，一年多來「物超所值」，除了願意把人際關係用在她的工作，也協助發現原本看不到的問題；吳東進強調，李紀珠的薪水經過薪酬委員會通過，已經將外界水準考量在內。（編輯：張良知）1070608

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