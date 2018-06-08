NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

不甩吳敦義　馬英九堅持竹縣初選照制度

記者戴祺修／台北報導2018/06/08 14:00
▲前總統馬英九。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.08）
▲前總統馬英九。（圖／記者戴祺修攝,2018.06.08）

國民黨新竹縣選情複雜，中常會取消全民調決議，但前總統馬英九呼籲黨中央應該尊重制度，國民黨主席吳敦義與馬英九今(8)日同台，對於馬的說法，吳會前回應「我知道他說了那些話」，並稱按中常會決議進行，媒體會後追問馬竹縣選情的看法是否有變化，馬則說，「我昨天到今天想法都沒改變，我們希望能夠照制度走精誠團結、同舟共濟、邁向勝利，謝謝大家。」

國民黨中常會日前通過決議，取消初選全民調制度，授權黨中央提名小組在新竹縣長提名時，可以透過徵召或開放選舉的方式產生候選人，不過消息一出，黨內譁然，青壯派立委、兩位前主席馬英九與洪秀柱紛紛跳出來希望黨中央能夠尊重制度。

國民黨副主席兼祕書長曾永權日前曾向馬英九說明新竹縣長提名狀況，但馬英九仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。

馬辦發言人徐巧芯則補充說，馬英九的意見表達非常清楚，只要協調不成的縣市就是採用全民調，也因此產生了很多的候選人，黨也都團結在一起，副主席曾永權確實有致電馬英九說明，但是馬英九的立場沒有改變，希望遵照制度。

媒體詢問，是否是跟黨中央不同調？徐巧芯表示，如果依照原本的制度，也不會有同不同調的問題，馬英九依然相信黨中央會依照制度走下去。
 

關鍵字馬英九吳敦義新竹縣長選舉全民調
馬盼尊重提名制度　吳挺中常會決議馬英九、吳敦義同台　力挺丁守中

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan