不甩吳敦義　馬英九堅持竹縣初選照制度

國民黨新竹縣選情複雜，中常會取消全民調決議，但前總統馬英九呼籲黨中央應該尊重制度，國民黨主席吳敦義與馬英九今(8)日同台，對於馬的說法，吳會前回應「我知道他說了那些話」，並稱按中常會決議進行，媒體會後追問馬竹縣選情的看法是否有變化，馬則說，「我昨天到今天想法都沒改變，我們希望能夠照制度走精誠團結、同舟共濟、邁向勝利，謝謝大家。」
國民黨中常會日前通過決議，取消初選全民調制度，授權黨中央提名小組在新竹縣長提名時，可以透過徵召或開放選舉的方式產生候選人，不過消息一出，黨內譁然，青壯派立委、兩位前主席馬英九與洪秀柱紛紛跳出來希望黨中央能夠尊重制度。
國民黨副主席兼祕書長曾永權日前曾向馬英九說明新竹縣長提名狀況，但馬英九仍希望黨內初選依制度走，才能彌平爭議，也符合社會期待。
馬辦發言人徐巧芯則補充說，馬英九的意見表達非常清楚，只要協調不成的縣市就是採用全民調，也因此產生了很多的候選人，黨也都團結在一起，副主席曾永權確實有致電馬英九說明，但是馬英九的立場沒有改變，希望遵照制度。
媒體詢問，是否是跟黨中央不同調？徐巧芯表示，如果依照原本的制度，也不會有同不同調的問題，馬英九依然相信黨中央會依照制度走下去。