不甩吳敦義　馬英九堅持竹縣初選照制度

國民黨新竹縣選情複雜，中常會取消全民調決議，但前總統馬英九呼籲黨中央應該尊重制度，國民黨主席吳敦義與馬英九今(8)日同台，對於馬的說法，吳會前回應「我知道他說了那些話」，並稱按中常會決議進行，媒體會後追問馬竹縣選情的看法是否有變化，馬則說，「我昨天到今天想法都沒改變，我們希望能夠照制度走精誠團結、同舟共濟、邁向勝利，謝謝大家。」

國民黨中常會日前通過決議，取消初選全民調制度，授權黨中央提名小組在新竹縣長提名時，可以透過徵召或開放選舉的方式產生候選人，不過消息一出，黨內譁然，青壯派立委、兩位前主席馬英九與洪秀柱紛紛跳出來希望黨中央能夠尊重制度。