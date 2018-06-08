影／彰化監理站開辦假日門市　「機車族」考照免請假

交通部公路總局有鑑於年輕人騎機車肇事的比率特別高，為方便上班族及學生假日考照的需求，臺中區監理彰化監理站訂於16日上午8時至12時開辦「假日門市」，提供民眾機車考照服務，如有假日門市的任何問題，可電洽彰化監理站第二股洽詢。

彰化監理站開辦「假日門市」即日起至6月14日24時止共開放200個名額，採全網路預約報名，預約額滿即截止報名。有需求的民眾可至監理服務網或下載監理服務APP預約報名。考照後也透過交通安全講習來教導剛考領機車駕照民眾行車安全，珍惜自己的性命，也尊重他人的生命安全。



▲彰化監理站訂於16日上午開辦「假日門市」，提供民眾機車考照服務，採全網路預約報名，預約額滿即截止報名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

彰化監理站站長王顯文說，為培養良好駕駛習慣，機車路考魔王考題有「兩段式左轉」、「變換車道」、「直角轉彎」及「停車再開」等考照項目，並規定起步及變換車道要擺頭察看兩側後照鏡，是考生最常犯的錯誤。

王顯文提醒，預約報名者需事先體檢合格，並於6月16日上午9時30前至監理站三樓櫃檯報到，未於上述時間前辦理報到，即視同放棄預約資格。另預約者如果有2次以上預約未到考者，系統將設定3個月內取消其網路預約權，請有預約報考的民眾要多加注意。



▲彰化監理站訂於16日上午開辦「假日門市」，提供民眾機車考照服務，採全網路預約報名，預約額滿即截止報名。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.08）

監理站也貼心的開放汽車考驗場免費輔導中低收入戶、身心障礙人士考領職業小型車駕照或已報考職業小型車路考2次（含）以上不及格的一般民眾，有需求的民眾可提早向監理站預約這個貼心服務。如有假日門市的任何問題，可電洽彰化監理站第二股，洽詢電話：04-7867161轉204。