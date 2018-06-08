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智慧機械成果發表 陳良基：盼產業升級加值

中央社2018/06/08 13:14
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）「智慧機械科技大賞─聯合成果發表會」今天在中科管理局登場，科技部長陳良基致詞指出，希望能將台中打造成世界最大的智慧機械產業集散地，盼能讓現有產業升級加值。

「智慧機械科技大賞─聯合成果發表會」上午在中科管理局舉行，陳良基、中科管理局長陳銘煌、科學園區同業公會理事長沈國榮及產官學代表共170多人與會，為中部地區智慧機械發展擘劃新藍圖。

陳良基指出，政府推動前瞻技術不遺餘力，尤其台中是智慧機械產業的基地，希望能打造成全世界最大的智慧機械產業集散地，就要再加強兩大力道，包括讓現有產業升級及加值，同時科技也要不斷精進，發掘新興產品。

他表示，小國大戰略很重要，尤其企圖心及野心不能小，政府推出很多大計畫，一定要發揮整體效益，頂尖團隊要了解面對哪些問題，台灣就是要這樣才不會被忽略，台中在工具機系統及零組件方面很強大，如何繼續強大，價值能提升。

陳良基說，由於AI成為新興產業，可以結合大數據及3D列印做個性化製造，讓智慧機械產業可以導入3D列印系統。

陳銘煌則表示，中科園區今年1月至4月營業額達新台幣2145億元，較去年同期1564億元成長37.12%，主要成長產業為積體電路約成長69%，以及精密機械約成長20%。

陳銘煌說，受惠於半導體、機械設備產品訂單能見度佳，行動裝置、物聯網、虛擬實境、智能汽車等新興應用領域商機持續發酵，可望推升國內出口動能，進而推升園區廠商營業額，預估中科107年營業額將較106年成長10%，突破6000億元，達6200億元。(編輯:陳政偉/孫承武) 1070608

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