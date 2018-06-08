智慧機械成果發表 陳良基：盼產業升級加值

（中央社記者郝雪卿台中8日電）「智慧機械科技大賞─聯合成果發表會」今天在中科管理局登場，科技部長陳良基致詞指出，希望能將台中打造成世界最大的智慧機械產業集散地，盼能讓現有產業升級加值。

「智慧機械科技大賞─聯合成果發表會」上午在中科管理局舉行，陳良基、中科管理局長陳銘煌、科學園區同業公會理事長沈國榮及產官學代表共170多人與會，為中部地區智慧機械發展擘劃新藍圖。

陳良基指出，政府推動前瞻技術不遺餘力，尤其台中是智慧機械產業的基地，希望能打造成全世界最大的智慧機械產業集散地，就要再加強兩大力道，包括讓現有產業升級及加值，同時科技也要不斷精進，發掘新興產品。