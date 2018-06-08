NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

千葉粽情火鍋　雲林家扶暖心端午節

記者洪佳伶／雲林報導2018/06/08 14:45
▲千葉火鍋招待雲林家扶親子享用吃到飽火鍋，大家都吃的津津有味。難得體驗吃高檔火鍋。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)
▲千葉火鍋招待雲林家扶親子享用吃到飽火鍋，大家都吃的津津有味。難得體驗吃高檔火鍋。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)

千葉火鍋8日特別舉辦『千葉粽情百人免費吃鍋』火鍋傳心意，讓雲林家扶家庭100位親子團聚千葉火鍋用餐，家扶陳燦勳主委與蔡銘貴委員並特以致贈感謝狀。

千葉火鍋創辦人李昆霖董事長，特別讓鎮店吉祥物小千、小葉，驚喜現身與雲林家扶朋友一起互動，孩子感謝千葉火鍋的招待，還準備烏克麗麗表演，現場有如小小音樂會。千葉火鍋更贈送每戶家庭一串粽子及一盒烤布蕾給雲林家扶親子，希望滿滿的愛和溫暖送給家扶親子一併打包帶走。

李昆霖表示，千葉火鍋長期秉持著取之社會回饋社會，從事公益活動不遺餘力。在端午節來臨之際，招待雲林家扶百位親子，免費到千葉火鍋用餐，給予這些小朋友更多的溫暖，也希望拋磚引玉，能愛心接力義助貧困家庭。

蔡銘貴表示，千葉火鍋創辦人李昆霖為雲林口湖人，創立千葉火鍋這個品牌，感懷著取之於社會用之於社會的理念，特在端午前前夕回饋雲林家扶照顧家鄉，為雲林的弱勢家庭進一份心力。雲林家扶希望教室林一中同學表示，在台西希望教室學習烏克麗麗，現在有能力自己彈奏一首歌，很開心能在大家面前表演很開心，也很感謝千葉火鍋的邀請，更高興品嘗鮮美火鍋有個暖心端午節。

雲林家扶每位前來用餐的家庭難掩興奮的心情參加此次的火鍋饗宴，千葉火鍋更贈送每個家庭一串應景肉粽及可口的烤布蕾禮盒。居住76歲郭張桂阿嬤表示，家中平日都倚賴自己種植作物維生，鮮少外食，省吃儉用，很興奮來到千葉這麼大間的餐廳，開心的直說一輩子都沒用過這麼高級的火鍋，很感謝千葉火鍋的招待。

陳燦勳表示，非常感謝千葉火鍋，謝謝李昆霖熱情招待雲林家扶70戶家庭100位親子，尤其在端午節之前讓家庭倍感溫馨與幸福，美味的火鍋及應景的粽子。


▲台西希望教室同學林一中感謝千葉火鍋招待享用高檔火鍋，特別準備烏克麗麗彈奏，炒熱現場氣氛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)

關鍵字千葉火鍋雲林家扶端午節
香蕉、鳳梨滯銷　侯友宜幫忙推銷影／討債反被砍傷　男開車衝撞砍人

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan