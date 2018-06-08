千葉粽情火鍋　雲林家扶暖心端午節

千葉火鍋創辦人李昆霖董事長，特別讓鎮店吉祥物小千、小葉，驚喜現身與雲林家扶朋友一起互動，孩子感謝千葉火鍋的招待，還準備烏克麗麗表演，現場有如小小音樂會。千葉火鍋更贈送每戶家庭一串粽子及一盒烤布蕾給雲林家扶親子，希望滿滿的愛和溫暖送給家扶親子一併打包帶走。

李昆霖表示，千葉火鍋長期秉持著取之社會回饋社會，從事公益活動不遺餘力。在端午節來臨之際，招待雲林家扶百位親子，免費到千葉火鍋用餐，給予這些小朋友更多的溫暖，也希望拋磚引玉，能愛心接力義助貧困家庭。

蔡銘貴表示，千葉火鍋創辦人李昆霖為雲林口湖人，創立千葉火鍋這個品牌，感懷著取之於社會用之於社會的理念，特在端午前前夕回饋雲林家扶照顧家鄉，為雲林的弱勢家庭進一份心力。雲林家扶希望教室林一中同學表示，在台西希望教室學習烏克麗麗，現在有能力自己彈奏一首歌，很開心能在大家面前表演很開心，也很感謝千葉火鍋的邀請，更高興品嘗鮮美火鍋有個暖心端午節。

雲林家扶每位前來用餐的家庭難掩興奮的心情參加此次的火鍋饗宴，千葉火鍋更贈送每個家庭一串應景肉粽及可口的烤布蕾禮盒。居住76歲郭張桂阿嬤表示，家中平日都倚賴自己種植作物維生，鮮少外食，省吃儉用，很興奮來到千葉這麼大間的餐廳，開心的直說一輩子都沒用過這麼高級的火鍋，很感謝千葉火鍋的招待。

陳燦勳表示，非常感謝千葉火鍋，謝謝李昆霖熱情招待雲林家扶70戶家庭100位親子，尤其在端午節之前讓家庭倍感溫馨與幸福，美味的火鍋及應景的粽子。



▲台西希望教室同學林一中感謝千葉火鍋招待享用高檔火鍋，特別準備烏克麗麗彈奏，炒熱現場氣氛。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.06.08)