廣編／「聯合利華永續青年創業家大賽」逾百萬台幣獎金

全球討論社會企業與社會創業發展的聲量逐年攀升，興起台灣探討社會企業發展及非營利組織逐步轉型社會企業營運的趨勢；政府與民間單位更攜手舉辦跨國論壇，透過國際間的交流，激發台灣青年創業家加入推動行列，以創意改善地球發展困境，並傳承社會企業對在地與環境的使命。為支持更多青年投入永續發展產業，全球日用消費品大廠聯合利華在2018年持續在台推動「聯合利華永續青年創業家大賽」(UNILEVER YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS)，結合聯合國永續發展指標八大領域指標，全面募集台灣青年的永續發展創業企畫；即日起至6月29日止(英國時間)開放網路報名，提供逾新台幣350萬元以上(10萬歐元)的總獎金及英國劍橋大學專業輔導課程，協助台灣青年創革者(Change-Makers)與國際接軌，一同為環境貢獻影響力。

聯合利華自2010年啟動《聯合利華永續生活計畫》，承諾在企業成長的過程中減少對地球環境的衝擊，並努力為社會永續發展挹注正向影響力。為促進更完善的社會回饋，聯合利華從2013年起與英國劍橋大學永續領導力學院(Cambridge Institute for Sustainability Leadership, CISL)攜手合作舉辦「聯合利華永續青年創業家大賽」，以實際行動鼓勵對環境和社會現況有具體改善方案的創革者(Change-Makers)實踐計畫，過去5年來已收到來自世界各地3,500位青年創業家的企畫，並成功資助29個永續發展的創業計畫邁入實際行動。

2018年「聯合利華永續青年創業家大賽」以聯合國的永續發展目標(SDGs)為徵選指標，募集與終止飢餓、良好健康和社會福祉、良質教育、性別平等、潔淨飲水和衛生設施、體面工作和經濟成長、確保永續消費和生產模式、氣候行動等八大領域相關的永續性發展計畫、服務或改善方案，邀請致力落實聯合國永續發展目標，年齡介於18至35歲的青年創業家加入聯合利華創革者(Change-Makers)的行列；不論是正在起步的新創團隊、或是苦無創業資源的青年創業家，共同以改善地球環境的續存困境及提升永續生活的健全指數為依歸，與聯合利華一同面對挑戰！

「聯合利華永續青年創業家大賽」將透過兩階段審查選出8位初選、4位決選入圍者，所有入圍者將獲邀至英國劍橋參加強化指導課程，及一對一量身打造的創業輔導與指導協助；期間還有來自劍橋永續領導力學院的專家、聯合利華及世界各地的永續發展專家和賢達先進與入圍者交流，提升入圍者的國際視野與交流網絡，進一步幫助入圍者擴大並落實發展方案。2018年「聯合利華永續青年創業家大賽」自即日起至6月29日(英國時間)止開放網路報名。