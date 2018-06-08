台鐵公司化評估 交長籲支持票價合理調整

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部長賀陳旦今天表示，台鐵公司化一直在評估，但現在有3個條件可讓此更值得重視，今年下半年把長期計畫先做好準備；對於過程中會提出票價調整，他希望各界支持，鼓勵台鐵追求品質。

賀陳旦上午參加台灣鐵路管理局131週年慶，針對台鐵公司化議題，做上述表示。

10多年前，交通部及台鐵曾研議過公司化，但因當年台鐵背負龐大債務，主要有很大一部分是舊的退撫金全部由台鐵自行負擔，最後未執行。

賀陳旦說，現在有3個條件，可讓台鐵公司化更受重視。首先，台鐵過去總認為屬公營事業一環，退休保障完整，但這幾年政府對專業人員無論政府機關或非政府機關，都有年金的構想，甚至有可攜式調整，整體上心理會較踏實。