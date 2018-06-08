台鐵公司化評估 交長籲支持票價合理調整

（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部長賀陳旦今天表示，台鐵公司化一直在評估，但現在有3個條件可讓此更值得重視，今年下半年把長期計畫先做好準備；對於過程中會提出票價調整，他希望各界支持，鼓勵台鐵追求品質。
賀陳旦上午參加台灣鐵路管理局131週年慶，針對台鐵公司化議題，做上述表示。
10多年前，交通部及台鐵曾研議過公司化，但因當年台鐵背負龐大債務，主要有很大一部分是舊的退撫金全部由台鐵自行負擔，最後未執行。
賀陳旦說，現在有3個條件，可讓台鐵公司化更受重視。首先，台鐵過去總認為屬公營事業一環，退休保障完整，但這幾年政府對專業人員無論政府機關或非政府機關，都有年金的構想，甚至有可攜式調整，整體上心理會較踏實。
其次，行政院注意到，不能台鐵虧損，就盡量省成本，要讓同仁知道服務品質才是爭取政府支持的重要事項，所以率先補足台鐵欠缺的人力。
賀陳旦表示，當台鐵對民眾的安全與服務有基本保障，對成本管理有共同概念後，可進一步思考如何將本求利。
賀陳旦以台中高架化、高雄地下化為例說，台鐵今後經營方向重點以中程的都會區為主，購車也會減少複雜性，車種單一化後，除控制成本及服務更穩定，當成本清楚後，也可擺脫不可預測的政策性任務，經營更單純，是台鐵長期發展的助力。
賀陳旦並未明確說明台鐵公司化期程，但他說今年下半年，會把員工的顧慮、公司化明確長期計畫先做好準備。
賀陳旦也呼籲社會支持，台鐵公司化過程中，會提出票價調漲主張，他認為應用合理調整票價，鼓勵台鐵追求品質。
台鐵局長鹿潔身表示，軌道企業化經營是全球趨勢，台鐵已組專案小組，目前正盤點過去研議過的公司化相關資料，也會與工會溝通如何確保員工權益。
有關台鐵調漲票價部分，鹿潔身說，台鐵財務不理想，目前累虧損仍有新台幣1200多億元，20多年未調整的票價是重要關鍵，期盼台鐵公司化後，財務更健全。（編輯：黃瑞弘）1070608