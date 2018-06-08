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東勢分局辦警民座談會　強化治安讓民眾放心

記者黃玿琮／台中報導2018/06/08 14:06
▲東勢警分局舉辦警民座談會，轄區大型賣場、百貨業者及公共空間管理者均踴躍參加。（圖／東勢警分局提供2018.6.8）
▲東勢警分局舉辦警民座談會，轄區大型賣場、百貨業者及公共空間管理者均踴躍參加。（圖／東勢警分局提供2018.6.8）

鑑於最近全國發生多起社會矚目的重大案件，東勢警分局於7日晚間在分局禮堂，召開「針對當前社會發生諸多重大刑案相關因應對策」座談會；分局長蔡元戎表示，盼能強化各項治安作為，以事先防制案件發生，並強化自我保衛能力。

座談會中，東勢警分局邀請轄區大型賣場、百貨業者及公共空間管理者共同參與，讓業者提升自我管理能力，並建立通報聯繫機制，強化停車場重要出入口安全，與警方密切聯繫，加強巡守提高見警率，消弭治安死角。

警方在會中協調業者，能針對錄影監視系統、照明及安全警鈴的相關環境安全設備自我檢視，以達到消除治安死角，並調整安全人員機動巡查頻率，對個別婦女幼童注意安全引導，以提升經營空間的安全防護，警方也提供業者防搶、防竊的相關建議。

東勢警分局並要求所屬各分駐（派出）所與業者建立通報聯繫窗口，必要時可徵得同意建立即時通訊群組；以利聯繫通報處置，完整納入巡邏線執行重點巡邏守望，提高見警率，以穩定轄區治安。

分局長蔡元戎表示，警方會利用與民力建立的通報網絡，積極與民力建立信賴關係，鼓勵民眾提供不法情資；對於街頭暴力，警方會迅速啟動快打部隊，嚴辦到底，及對現行犯依法逮捕，追查究辦，並清查涉案成員幫派背景，蒐證偵辦；而針對青少年聚集治安地區及特定場所，也將會實施擴大臨檢勤務，加強清查全面防範，讓社會治安更好。

關鍵字東勢警分局警民座談會重大刑案防搶防竊
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