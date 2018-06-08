美放寬對中興通訊制裁 參院提法案力擋

路透社報導，參議院提法案要求恢復對中興通訊因違反出口管制而受到的制裁，同時禁止美國政府機構向中興通訊或另一間中國大廠華為技術有限公司（HuaweiTechnologies Co）購買、租賃設備及服務。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今天表示，政府已與中興通訊（ZTE Corp）達成協議，將解除中興通訊不得向美國供應商購買零組件的禁令，這間中國第二大電信設備製造商得以重振旗鼓。

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國商務部今天宣布與中興通訊達成協議，將放寬對中國這間電訊公司的制裁。共和黨及民主黨參議員同一天提出法案，試圖擋下這項協議。

這項法案也禁止美國政府提供優惠或貸款，補助華為、中興通訊，或這兩間公司旗下的所有子公司及分支。

這項由參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、同黨參議員范荷倫（Chris Van Hollen）及共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）提出的法案，已獲得兩黨支持。

柯頓是川普的親密盟友，也是共和黨內對外交政策最具影響力的人之一。

其他共同提案的參議員包括共和黨的盧比歐（Marco Rubio）、柯林斯（Susan Collins），及民主黨的布魯門塔（Richard Blumenthal）和尼爾森（BillNelson）。（譯者：鍾佑貞/核稿：徐睿承）1070608