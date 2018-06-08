〈彩晶股東會〉小尺寸面板價格止穩 今年仍是不錯的年

大尺寸電視面板價格持續下滑，但小尺寸的手機面板已出現止穩反彈跡象，彩晶 (6116-TW) 今 (8) 日指出，雖然中尺寸今年仍不樂觀，但小尺寸的價格還可以，部分規格甚至開始小幅反彈上揚，看好今年營運仍是不錯的一年。

彩晶表示，面板價格受到市場供給及需求變動的影響， 競爭環境是非常動態的，彩晶採取分散產品策略，開創不同利基市場，由於在 5.3 代廠具有競爭力，且每年投資改善製程能力及良率，包括手機及車載等產品都具有競爭力。

彩晶指出，中國大陸手機市場，上半年的表現一般，下半年開始可望增溫，由於大陸手機品牌主要仍是跟前兩大品牌三星及蘋果比較，去年蘋果 iPhone 賣的不好，給大陸品牌廠帶來信心，而且大陸的手機做的也愈來愈好，有助下半年的表現。