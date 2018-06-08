孕婦口腔清潔要注意　罹患牙周病恐增早產風險

根據美國牙周病醫學會的研究，有牙周病困擾的懷孕婦女，發生早產或嬰兒體重不足的可能性高於一般孕婦，口腔問題不得不慎。生產後坐月子期間常需進補，飲食的屬性、口腔的清潔、因照顧新生兒而降低的睡眠品質，以及生理、心理壓力，都是造成急性牙周病發作或惡化的原因。

母親節剛過，對許多準媽媽及新手媽媽們來說，升格為人母的喜悅，特別值得好好慶祝。媽媽除了全心照顧寶寶的健康外，自己的健康狀況也不容忽視，尤其牙齒特別容易缺鈣、掉牙或發炎。牙醫師呂睿庭表示，女性懷孕時因體內荷爾蒙迅速分泌，會造成牙周菌數量攀升，罹患牙周病的風險較一般人來得高。不僅產前如此，產後新手媽媽的飲食及壓力，也會增加牙周病罹患率。因此，建議女性朋友無論是在產前或是產後，都應積極照護口腔健康。

呂睿庭解釋，其實懷孕並不會直接造成牙周病，但會加重、惡化原本已有的病情。孕婦常見的牙周病以「懷孕型牙齦炎」為主，臨床發生率達3成，牙齦組織發炎、紅腫，若置之不理，一旦破壞到齒槽骨，便容易感染、牙齒嚴重搖晃，臨床上稱為「牙周炎」，與牙齦炎都屬於牙周病的範疇。

「懷孕型牙齦炎」好發於懷孕第2個月起，症狀為牙齦轉為血紅色、腫脹且較為柔軟。若不積極控制，發炎反應持續惡化，便可能會導致「化膿性肉芽腫」，刷牙時會出血且疼痛難耐，而連帶導致孕期不適，這樣的情形需等到分娩後才會自然消失。

牙周病的治療重點，主要放在清除牙菌斑及牙結石，以利控制牙齦發炎及齒槽骨被破壞的情況。但傳統手術刀治療牙骨及牙齦組織的方式，疼痛度高，一般人都難以忍受，新手媽媽們更是畏懼，深怕手術過程使用的藥物對於親餵母乳有所影響。

呂睿庭說，為了減低治療牙周病的痛感，目前已有「水波雷射」療法，以水波雷射取代傳統手術刀治療牙骨及牙齦組織，再藉由超音波骨刀清除頑固的深層牙結石，搭配抗菌藥劑，不僅能讓療程時間縮短、減低牙齦組織傷害，更重要的是少了鑽牙機剌耳尖銳的噪音且疼痛程度低，目前臨床接受度相當高。

呂睿庭提醒民眾，要預防牙周病，除了養成飯後刷牙的習慣，搭配使用牙線。建議每半年定期接受洗牙，養成追蹤口腔健康的習慣，一旦有牙齦紅腫、出血的情況，切莫忌諱就醫。而有準備懷孕或接受人工生殖計畫的女性，為避免在妊娠中因賀爾蒙的影響導致牙周病發作，更應該要先進行口腔檢查，如有牙周病則需先治療，以免在姙娠過程因為牙周疾病導致不適或增加早產的機率，產後也需積極檢查、治療。