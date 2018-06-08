夏季水喝太少 便祕上身小童心靈受創

戴季珊觀察，小兒科門診約有5%是因便祕問題求診，當天氣逐漸轉熱，門診就陸續出現有便祕困擾的孩童，比平時增加約3成，甚至之前控制良好者，也會出現惡化狀況。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊說，夏季因天熱，經由皮膚流失的水分較冬季多，即使都在冷氣房，也會因空調流失水分。水分流失量增加，喝水量不足，若沒有適時補充，容易讓小便減少，腸道回收水分增加而造成便祕。

（中央社記者陳偉婷台北8日電）2歲小璇不喜歡喝水，最近2週才上一次大號，每次有便意就大哭，看到馬桶就發抖。醫師提醒，孩子夏季水喝太少，可能便祕甚至有心靈創傷，家長應提醒孩子補水。

除了從食物獲得水分，戴季珊建議，以一杯300ml的水為基準，1至3歲幼兒須每天飲用3杯，幼兒園與國小低年級4杯，國小中高年級6杯，國高中生每天女生7杯、男生9杯；若天氣炎熱或出汗較多，則須額外多加1杯。

便祕不僅會造成身體上的疼痛，也會影響泌尿系統導致泌尿道感染、食慾不振影響生長發育，甚至會有心理上的陰影。

戴季珊說，臨床上會因便祕求診的孩子，通常狀況都很嚴重，心理有深度的恐懼，因便祕的糞便較硬、粗，孩子只要一想到排便會很痛，就會非常害怕，更想忍住便意，愈忍狀況就愈糟，有便意就會大哭大鬧，家長也束手無策。遇過一些孩子甚至1至2週才上一次大號，陷入惡性循環。

戴季珊表示，家長可由以下幾點觀察孩子是否有便祕，包含排便次數每週不超過2次、坐很久才能排便或是排便時疼痛、有肛裂、肛門出血、糞便形狀粗大塞住馬桶或是顆粒狀，偶有滲便。便祕也應及早處理，若發現孩子糞便比較硬，孩子比較容易躁動，就應就醫。

根據戴季珊臨床經驗，小兒便祕的治療期可能從3個月到1年，除了軟便劑等藥物輔助，重要是改善飲食習慣、補充水分，多吃蔬菜水果、運動等，且要練習固定排便。

戴季珊說，固定排便可選擇每天晚上飯後、睡前，固定時間讓孩子上廁所，且不要使用會讓孩子雙腳懸空的大人便座，排便時應雙腳能踏地使力，且屈膝讓大腿靠近肚子，增加腹壓可以讓排便更順暢。還沒有戒尿布的幼童，也可以讓他們包著尿布試著使用馬桶，增加熟悉感，減輕排斥。（編輯：黃于）1070608