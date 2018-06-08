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中央社

力拚川普建軍目標 美海軍考慮戰艦延壽

中央社2018/06/08 13:35
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曹宇帆洛杉磯7日專電）根據美國海軍海上系統司令部的一份文件，美國海軍擬延長所有艦艇的壽命至少7年，甚至有些打算延壽13年，以達成美國總統川普宣示，艦艇數增加至355艘的目標。

美國「海軍時報」（Navy Times）報導，這份美國海軍海上系統司令部（Naval Sea Systems Command）的文件，最初是由軍事部落格CDR Salamander披露。

報導說，美國海軍致力兌現川普開具的建軍支票，考慮延壽非核動力水面艦艇的壽命，如此部分現役的美國海軍軍艦，如兩棲突擊艦（amphibious assaultship），服役時間將超過半個世紀，長達53年。

其他像是早期的Fight I型 勃克級（ArleighBurke）驅逐艦，服役時間有可能延長至45年，而Flight IIA型勃克級驅逐艦則延長至46與50年之間，康德羅加級（Ticonderoga）巡洋艦延長至42與52年之間。

報導說，原服役年限25年的近岸戰鬥艦（LittoralCombat Ship），美國海軍的盤算是希望能增加至32到35年之間。

不過報導指出，戰艦延壽沒那麼容易，特別是服役已超過30年的巡洋艦，翻修成本所費不貲，Fight I甚至沒有直升機吊架。

報導引述退役海軍上校、國防顧問公司FerryBridge Group麥格拉斯（Bryan McGrath）的分析指出，這些軍艦確實可延壽，但是國防部似乎沒有意願，花大把錢追求重量不重質，還不如把戰艦給土耳其或哥倫比亞。

他並說，川普宣示的355艘軍艦這數字不重要，關鍵在於美國國防部長馬提斯（Jim Mattis），更看重提升軍艦的作戰能力。

美國海軍在今年2月12日提出2019至2048財政年度的造艦計畫，預計2050年達成355艘戰艦的目標，不過這項計畫在美國國會引發熱烈討論。（編輯：屈享平）1070608

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