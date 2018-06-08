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中央社

開齋節2000萬人返鄉 印尼動員軍警維安

中央社2018/06/08 13:42
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達8日專電）開齋節下週將登場，印尼計有2千萬人將返鄉過節，政府動員17萬軍警維持假期的交通與治安。

印尼開齋節如同穆斯林信眾的新年，今年的日期在6月15、16日。印尼政府日前宣布，6月11至20日為連續假期。

印尼許多商業機構明天起開始放長假，今天是開齋節假期前最後工作日。

印尼國營公路的服務公司PT Jasa Marga指出，相較去年開齋節假期，今年從雅加達返鄉車輛增加，預計144萬2725輛汽機車連假期間將離開。

雅加達地區約有700萬人使用私人交通工具，250萬人將搭乘大眾運輸，全國有2000萬人返鄉過節。

對在外打拼的穆斯林來說，辛苦一年回家團聚，少不了禮物和餽贈。

印尼非營利組織Dompet Dhuafa估計，開齋節返鄉潮帶來的金流可望達到90.8兆印尼盾（約新台幣1944億元），佔比最大的是交通費達22.7%，餽贈親友的花費佔20.96%。

治安方面，警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，開齋節假期軍警將出動17萬7000名軍警維持治安，維安行動從7日至24日持續18天，確保民眾平安度過開齋節假期。

印尼近2億6000萬人口中逾85%是穆斯林，最大的宗教盛事是齋戒月（Ramadan）。穆斯林在齋戒月中，日出到日落間不可進食，印尼今年的齋戒月在5月17日至6月15日。

對不瞭解齋戒月意義的人來說，「不能吃喝」、「挨餓」似乎成了同義詞。但對穆斯林而言，齋戒月不僅是禁食，而是反省、重生及回歸純淨的機會。（編輯：廖漢原）1070608

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