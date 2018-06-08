NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

市場動能充沛　櫃買指數成交量　雙創10年來新高

記者許家禎／台北報導2018/06/08 14:02
▲時序進入下半年，櫃買中心表示，近期櫃買市場表現亮眼，指數與成交量雙創10年來新高。（圖／NOWnews 資料照片）
▲時序進入下半年，櫃買中心表示，近期櫃買市場表現亮眼，指數與成交量雙創10年來新高。（圖／NOWnews 資料照片）

時序進入下半年，櫃買中心今（8）日表示，近期櫃買市場表現亮眼，指數與成交量雙創10年來新高。綠色債券部分，累計發行金額達418億元，目標今年底希望突破500億元。債權ETF則由年初的352億元成長到1204億元，晉升為亞洲第二大債券ETF市場，僅次於南韓目前的2000多億元。展望下半年，看好整體市場與積極招商，相信將持續推動業務成長。

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，櫃買指數截至今（2018）年6月6日收在159.07點，創下10年來新高，5月份上櫃股票成交日均值則達414.84億元，創近6個月來新高，其中5月31日成交量更達661億元，顯示投資人對上櫃公司充滿信心，引領櫃買市場指數上漲，交易成長動能充沛。

而為持續推動海外優質企業來台上櫃，已展開一系列海外招商活動，近期包括美西與越南的招商。蘇郁卿指出，綠色債券部分，截至目前為止已發行16檔，累計發行金額達418億元，目標今年底希望突破500億元。

至於債券ETF自去年開始到現在，已有17檔，由於需求強，發行規模由年初的352億元成長到1204億元，晉升為亞洲第二大債券ETF市場，僅次於南韓目前的2000多億元。展望下半年，雖因國際環境尚有些不確定因素，但目前並沒有走空，在看好整體市場之下，再加上積極海外招商與持續舉辦海外法說會等，相信業務將增添動能。

關鍵字櫃買上櫃指數成交量etf
台新改選全軍覆沒　寶佳：坦然接受景岳近8億元賣白木屋所有股權

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan