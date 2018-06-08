市場動能充沛　櫃買指數成交量　雙創10年來新高

櫃買中心總經理蘇郁卿表示，櫃買指數截至今（2018）年6月6日收在159.07點，創下10年來新高，5月份上櫃股票成交日均值則達414.84億元，創近6個月來新高，其中5月31日成交量更達661億元，顯示投資人對上櫃公司充滿信心，引領櫃買市場指數上漲，交易成長動能充沛。

時序進入下半年，櫃買中心今（8）日表示，近期櫃買市場表現亮眼，指數與成交量雙創10年來新高。綠色債券部分，累計發行金額達418億元，目標今年底希望突破500億元。債權ETF則由年初的352億元成長到1204億元，晉升為亞洲第二大債券ETF市場，僅次於南韓目前的2000多億元。展望下半年，看好整體市場與積極招商，相信將持續推動業務成長。

而為持續推動海外優質企業來台上櫃，已展開一系列海外招商活動，近期包括美西與越南的招商。蘇郁卿指出，綠色債券部分，截至目前為止已發行16檔，累計發行金額達418億元，目標今年底希望突破500億元。

至於債券ETF自去年開始到現在，已有17檔，由於需求強，發行規模由年初的352億元成長到1204億元，晉升為亞洲第二大債券ETF市場，僅次於南韓目前的2000多億元。展望下半年，雖因國際環境尚有些不確定因素，但目前並沒有走空，在看好整體市場之下，再加上積極海外招商與持續舉辦海外法說會等，相信業務將增添動能。