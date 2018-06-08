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中央社

憂華航實習空服沒配套 工會籲政院跨部會研商

中央社2018/06/08 13:48
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北8日電）華航與學校合作招募實習空服員，空服員工會質疑配套措施不完善，也擔憂實習空服員制度恐造成未來空服整體產業薪水下降，呼籲行政院召開跨部會會議，提出配套措施。

桃園市空服員職業工會等團體的成員今天到行政院門口召開記者會，大喊「搶救低薪淪口號、實習空服沒配套」等口號，向行政院表達相關訴求。行政院交通環境資源處參議汪志隆出面接受陳情，並表示，會請勞動部、教育部、民航局等相關單位協助處理。

桃園市空服員職業工會指出，華航與大專院校合作，招募實習空服員上機服務，對華航在民航局尚未完成相關計畫審查之前，就於5月底完成招募的做法，提出質疑。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱表示，行政院長賴清德認知到低薪問題的嚴重性，也鼓勵企業加薪，但她質疑，華航推動實習空服員制度，未來恐造成空服整體產業薪水下降的趨勢。

她說，實習空服員被要求每月60小時上機提供勞務，卻只能支領約2萬5000元的獎學金，飛行時數與正職空服員相差不遠，但每月可領的所得卻只有正職人員的1/3。這樣的做法，不僅造成實習空服員剝削問題，也將增加正職空服員的勞動強度，因為他們必須負責實習生督導的工作。

同時，鄭雅菱表示，這樣的實習制度也有可能造成未來資方為了減少人力成本，招募薪資較低的實習空服員取代正職人員，減少正職空服員的聘用機率。

另外，鄭雅菱也說，實習空服員適用的「專科以上學校校外實習教育法」今年年初才推出草案，對於法案內容的意見都還在整合當中，但華航卻已經完成招募，並預計7月進行訓練、9月上機實習。

華航員工朱良駿表示，實習空服員是否可以取代正職空服員，民航局必須說清楚。

時代力量立法委員洪慈庸也到場聲援。她說，實習制度是造成青年低薪的原因之一，她也質疑，飛機機艙空間小，是否為合適的實習場所。

洪慈庸表示，對於實習空服員，政府相關單位要有完整的配套措施。她也呼籲行政院召開跨部會會議，進行相關討論。

對於華航的實習空服員制度，朱良駿建議，除了每架飛機現行的服務人員之外，為確保飛安與服務品質，一架飛機只能派遣一名實習空服員，並加派一名正職空服員在旁協助與督導。（編輯：李信寬）1070608

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