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隆乳權威張大力　獲世界品質評鑑大賞接軌世界

記者凌芸斐／綜合報導2018/06/08 20:00
▲東京風采張大力院長（左二），榮獲國際品質評鑑大賞，讓世界看見台灣。（圖／公關照片）
▲東京風采張大力院長（左二），榮獲國際品質評鑑大賞，讓世界看見台灣。（圖／公關照片）

隆乳權威東京風采張大力院長今年出席紐約2018年度ASAPS美國美容整形外科醫學盛會、2018ASBPRS亞洲乳房整形重建學會，每年精進學術交流並常受邀出訪ISAPS演講「內視鏡隆乳技術」與相關性學術論壇，持續精益求精。

近年來，張大力院長從整形醫美跨足美容時尚與健康生活領域，重新定義醫學美容境界並進化出創新的思維。他秉持「將台灣與世界接軌」的醫美精神與初心，以崇尚自然元素為主的美容系列產品，擺脫傳統化妝品的香料、化學成份，設計一套呵護肌膚的保養品《NATURE GRACE大地的恩惠》隔絕大自然中的紫外線與空氣汙染，降低肌膚暴露在環境壓力下的傷害，榮獲了2018 MONDE SELECTION國際品質評鑑大賞共3項殊榮，「讓世界看見台灣」。

張大力院長走訪美國、法國、西班牙、日本與中國等多國國家，探索各地的醫學美容與飲食文化，引領愛美人士跳脫時空與國度，在醫療、時尚、美容、健康等領域與時俱進、汲取新知。此次獲獎不僅提升台灣醫療美學，也是台灣與各國相互學習、交流與分享的大好機會。


▲東京風采張大力院長引領時尚、與時俱進探索東西文化走訪美、法、西、日，汲取相關領域知識。（圖／公關照片）

參與領獎的同時，張大力院長也進一步探索地中海沿岸國家特有的「地中海飲食」，強調食材的原味、飲食的均衡、低負擔、健康且回歸自然。在台灣長年推廣「醫食同源」的張大力院長認為，現代化飲食觀念應結合樂活的態度，讓身心靈融合以達到內外的平衡，每個人在享受美容的同時也可以兼顧抗老。

所謂「醫學為日新月異的技術」，張大力院長深耕台灣醫美產業除了不斷精進自身的醫療技術外，更將飲食文化、生活流行與美容時尚潮流趨勢互相結合，運用各領域知識展現多元化的整合將成為關注的焦點。

美不只是外在的改變，更需落實在日常生活中。張大力院長提倡減糖、飲茶、全穀物類食品來減少自由基對細胞的傷害進而對抗老化，使醫療、美容時尚、健康的精神更廣泛的導入生活，在「速食時代」追求身心靈共好、避免過多加工食品、使用環保材料回歸自然的美好。


▲深耕台灣、放眼國際，整外名醫張大力院長榮獲國際品質評鑑大賞。（圖／公關照片）

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字張大力東京風采國際品質評鑑大賞美容抗老
生活壓力大耳鳴擾失眠焦慮接踵而來

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