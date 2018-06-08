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中央社

芒果界的LV 台東夏雪芒果集寵愛一身

中央社2018/06/08 13:57
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣8日電）兼具土芒果香味、愛文芒果細緻、金煌芒果甜度的「台東夏雪芒果」，今夏正式進軍水果市場，目前價錢是愛文的3倍。台東縣長黃健庭說，夏雪芒果是芒果界的LV。

農委會水土保持局台東分局、台東縣政府和農民今天上午共同舉辦「台東夏雪芒果」限量發表會，宣告繼釋迦後成為台東縣的另一代表性水果。

黃健庭說，改良自土芒果的夏雪芒果，同時具有土芒果的濃厚香氣、愛文芒果的細緻、金煌芒果的甜度，可說是集「三千寵愛」一身，叫它是「芒果界LV」一點也不為過。他說，「這種芒果推出絕對廣受消費者喜愛，不需要到大陸找市場」。

黃健庭表示，台東農民從3年前開始引進栽種，目前面積將近200公頃，栽種面積是全台之冠，6月正是夏雪芒果的產期，改謝水保局的推廣，改謝上帝賜給台東這麼好的禮物。

水保局台東分局長王志輝表示，第一次吃到夏雪芒果，可以用驚豔來形容，香氣、口感和甜度都可以說是芒果中的極品。消費者購買夏雪芒果一定要認明有技轉授權的貼紙，這是夏雪芒果的專屬身分證，也是全台唯一有身分證的芒果。

王志輝表示，台灣很多消費者還不認識夏雪芒果，反而是這幾年外銷至港澳、新加坡、上海、杜拜，很受國外高端消費者喜愛，在國內是愛文的3倍價格，銷售到國外、上海，1公斤都在新台幣350元以上。

台東飯店業者利用夏雪芒果入菜，料理一套富有夏天氣息的夏雪芒果套餐，搭配鮮蝦、鹿野土雞肉，調味取清爽做法，品嘗出夏雪芒果帶給食材的自然甜味和果香。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

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