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〈彰銀股東會〉1小時結束創20年來最快紀錄 今年獲

鉅亨網2018/06/08 14:08
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彰銀 (2801-TW) 今 (8) 日舉行股東會，由於同步有 11 家金融股舉辦股東會，包括台新金、新光金、國泰金、富邦金等，加上今年沒有董事改選，股東會在一個小時就結束，創下近 20 年來最快紀錄，堪稱歷年來最平靜的一次股東會。對此，彰銀董事長張明道表示，感謝股東們，彰銀獲利穩定成長中。

彰銀今日股東會短短 1 小時就結束，由於台新金和財政部經營權紛爭尚未結束，過去幾年兩方陣營常發言抗議經營權爭議，而今年僅有一名股東表達對於東莞分行收回扣事件的不滿，及另一名股東多次發言並提出盼全數配發股票股利的要求，整體而言，股東會議程進行順利。

張明道在會中表示，去年彰銀營運表現佳，稅前盈餘 141 億元，稅後純益 120.9 億創同期新高；今年前 5 月自結稅前盈餘為 63.7 億元，年增 8.8%，也創歷年同期新高，估計今年將維持穩定成長。

張明道指出，今年全球經濟情勢仍存在諸多變數，包括美國、歐元區等全球主要央行貨幣政策逐漸緊縮，各國轉向貿易保護主義，可能引發全球性貿易戰，以及中國大陸債務問題、各國政治風險，以及聯網資安等問題，均將引發金融市場的波動。

展望今 (2018) 年業務發展，彰銀指出，依市場趨勢加強推展主要外幣如美元、人民幣、歐元及日圓等存款業務，擴大外幣存款資金池，並掌握新南向商機，推展跨境金融服務，目前評估在越南開設第三家分行，另因應數位金融趨勢，推展網路投保及行動投保業務。

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