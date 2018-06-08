〈彰銀股東會〉1小時結束創20年來最快紀錄 今年獲

彰銀 (2801-TW) 今 (8) 日舉行股東會，由於同步有 11 家金融股舉辦股東會，包括台新金、新光金、國泰金、富邦金等，加上今年沒有董事改選，股東會在一個小時就結束，創下近 20 年來最快紀錄，堪稱歷年來最平靜的一次股東會。對此，彰銀董事長張明道表示，感謝股東們，彰銀獲利穩定成長中。

彰銀今日股東會短短 1 小時就結束，由於台新金和財政部經營權紛爭尚未結束，過去幾年兩方陣營常發言抗議經營權爭議，而今年僅有一名股東表達對於東莞分行收回扣事件的不滿，及另一名股東多次發言並提出盼全數配發股票股利的要求，整體而言，股東會議程進行順利。