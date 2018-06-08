中菲行拚跨國電商業務 樂觀看今年「必能有成長」

貨物承攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (8) 日召開股東會指出，全球經濟發展雖有中美貿易戰疑慮，但仍積極在歐、美、印度、中國和東南亞進行業務拓展和投資，並加強爭取跨國企業和跨境電商業務，樂觀看整體營業額必能有所成長。

中菲行說明，自 2008 年底全球金融風暴以來，全球經貿、貨幣變化非常不穩定，預測難度高，例如去年第 1 季僅少數幾家貨櫃船公司有盈利，但全年最終結果卻是近 10 年來貨運運輸產業最好的一年，其主要因素是美國市場景氣復甦，帶動全球經貿的成長特別是歐洲和亞洲，因此也導致各航空公司、船公司均採取控制艙位並調漲價錢的策略。