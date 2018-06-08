台積電5月營收809.69億元 連2月下滑 6月恐

台積電第 2 季受通訊晶片需求減緩影響，營收估達 78-79 億美元，季減 7-8%，以新台幣 29.2 元假設計算，第 2 季營收約在 2278-2307 億元之間，以此來看 6 月營收恐持續下滑，單月營收跌破 700 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(8)日公告 5 月營收，達 809.69 億元，月減 1.1%，年增 11.2%，已連續第 2 個月下滑，4、5 月營收為 1628.39 億元，以第 2 季財測目標來看，6 月營收將持續修正；台積電前 5 月營收已達 4109.17 億元，較去年同期成長 13%。

台積電第 2 季展望保守，是因智慧型手機需求仍處淡季，尤其美系客戶今年新機上市時程落在第 3 季的 9 月，拉貨高峰最快在 8 月，造成第 2 季營運動能熄火。不過近期市場雜音不少，有傳言指出，台積電第 3 季營收季增幅度恐只有 1 成多，手機需求趨勢多空仍難辨。

台積電 7 奈米產品已在第 2 季開始生產，下半年將逐步放量，其中開案數量集中通訊與高速運算，市場推測隨著 7 奈米量產，仍可支撐台積電下半年營運表現。

台積電今年全年營收以美元計算，估可較去年成長 1 成，表現仍優於半導體產業平均，短期市場對第 3 季有雜音，若第 3 季營運季增幅度低市場預期，台積電今年全年營收目標是否又要再調整，有待下季法說釋疑。

台積電榮譽董事長張忠謀已在日前正式退休，他在股東會上強調，過去台積電已經創造奇蹟，預期在新董事長劉德音與總裁魏哲家帶領下，台積電將可以再創奇蹟。