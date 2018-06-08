NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

台積電5月營收809.69億元 連2月下滑 6月恐

鉅亨網2018/06/08 14:05
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(8)日公告 5 月營收，達 809.69 億元，月減 1.1%，年增 11.2%，已連續第 2 個月下滑，4、5 月營收為 1628.39 億元，以第 2 季財測目標來看，6 月營收將持續修正；台積電前 5 月營收已達 4109.17 億元，較去年同期成長 13%。

台積電第 2 季受通訊晶片需求減緩影響，營收估達 78-79 億美元，季減 7-8%，以新台幣 29.2 元假設計算，第 2 季營收約在 2278-2307 億元之間，以此來看 6 月營收恐持續下滑，單月營收跌破 700 億元。

台積電第 2 季展望保守，是因智慧型手機需求仍處淡季，尤其美系客戶今年新機上市時程落在第 3 季的 9 月，拉貨高峰最快在 8 月，造成第 2 季營運動能熄火。不過近期市場雜音不少，有傳言指出，台積電第 3 季營收季增幅度恐只有 1 成多，手機需求趨勢多空仍難辨。

台積電 7 奈米產品已在第 2 季開始生產，下半年將逐步放量，其中開案數量集中通訊與高速運算，市場推測隨著 7 奈米量產，仍可支撐台積電下半年營運表現。

台積電今年全年營收以美元計算，估可較去年成長 1 成，表現仍優於半導體產業平均，短期市場對第 3 季有雜音，若第 3 季營運季增幅度低市場預期，台積電今年全年營收目標是否又要再調整，有待下季法說釋疑。

台積電榮譽董事長張忠謀已在日前正式退休，他在股東會上強調，過去台積電已經創造奇蹟，預期在新董事長劉德音與總裁魏哲家帶領下，台積電將可以再創奇蹟。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台積電晶圓代工半導體張忠謀iphone手機headline
〈彩晶股東會〉小尺寸面板價...上緯取得亞洲首筆離岸風電專...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan