陳威全樂當許書豪伯樂　打造金曲獎背後的媒體娛樂王國

但談起許書豪的優點，陳威全眼睛一亮，「他有個很好的聲音，但剛開始我不會被他的聲音打動。像是輕輕打了你一拳，但他的聲音應該是重重一擊，讓人有感覺。」陳威全往自己的手心上捶了一下，「我全程挑他的配唱，後來換他自己做，他的執行力非常強而且有想法。」

「你們現在看到的許書豪，跟我剛認識他時是兩個樣子。」上行娛樂總經理陳威全笑說，跟現在相比，許書豪當時微胖、髮型也跟現在不同，整體而言少了幾分自信。

黑馬能殺出重圍，身邊總少不了獨具慧眼的伯樂。許書豪這塊璞玉映照的也是陳威全過去的影子，當年陳威全發片時碰上人事變動，計畫被迫暫停，之後陳威全漸漸從創作人退居幕後，直到2010年，靠著積蓄跟家裡資助才發了第一張專輯。

無獨有偶，許書豪同樣在關鍵時刻遇上公司改組，他放下歌手光環從街頭藝人做起，因緣際會下，陳威全於電台聽見許書豪的聲音，「我看到書豪時覺得看到了以前的我，我們都不是會被唱片公司看上的創作人，但我們很清楚要往創作這條路發展。」



▲陳威全慧眼識英雄，靠著行銷手法將許書豪的聲音介紹給大眾。（圖／記者陳明安攝）

「有些人跟我說，如果書豪會紅他早就紅了。我想，我們不要聽太多的聲音，我們做應該做的事。」

怎麼做便成為首要考驗，許書豪演藝之路沈浮多時，面對的是搶奪娛樂圈門票的眾多新人，要如何讓人記住格外重要。

過去行銷靠的是電視廣告與跑通告，如今電視式微網路崛起，身為新媒體娛樂公司總經理，陳威全的策略，便是透過網路讓閱聽眾重新認識許書豪，「我給他一個任務，每月發表一首歌。等到好的電視劇很難，不如我們自己拍，我們用連載式情境劇搭配音樂，觀眾得到的就不只是一首歌。」

過去需要依靠電視台製作節目，現在每個人都是一個獨立電視台，推播不設限，如同安迪沃荷的預言，這個時代每個人都可以成名十五分鐘，但臉書平均瀏覽時間為三秒、YouTube為三分鐘，如何利用片刻打出具有持久性的成效，陳威全的做法在於利用閱聽人的習慣，「連載式都是短篇可以簡單看，現在看的是平時經營，如果一週一支影片，但影片都是百萬規格花的錢太可觀，我們盡量做到小而美，持續累積。」

如同V log 教父Casey Neistat採用的持久戰策略，上行娛樂的藝人每週上傳一則V log，單純記錄自己或翻唱。

「為什麼要變成V log ，是在過程中讓大家更容易了解你的真實生活，過去的藝人有距離感，但現在外界想要的不是遙不可及的藝人，而是可以天天跟你相處。」



▲陳威全身兼WebTVAsia Taiwan執行長。（圖／記者陳明安攝）

許書豪的行銷打得漂亮，但成功的背後是一整個長遠規劃和機制，想打知名度，先取決於願意做長時間的曝光。2010年後附著於YouTube的閱聽眾越來越多，大環境使然，馬來西亞新媒體WebTVAsia於2016年進軍台灣，陳威全身兼上行娛樂總經理與WebTVAsia Taiwan執行長，其採用YouTube MCN（multi-channel network ）多頻道連結模式，幾年間陸續簽下了蔡阿嘎、聖結石、GINO脖子等YouTuber。

談到如何將上行娛樂和新媒體做結合？陳威全表示：「on跟off的結合很重要。」

YouTuber就像網路時代的個人電視台，經紀公司則擁有傳統媒體的技術，最初和YouTube簽約並非側重於平台，合約也包含創作者及其創作內容，網路平台只是一個傳聲筒，將好的創作發送到遠處，「台灣人多半不知道現在東南亞最紅的是誰，如果我要讓泰國粉絲認識台灣的羅小白，我讓小白跟泰國網紅crossover。」

WebTVAsia在亞洲擁有十個落點公司，據點遍及東南亞，各國CEO出身編劇、導演或音樂製作人，從娛樂產業轉攻新媒體，加上落地深耕，對當地藝人的需求、市場狀況也有多一層了解，「我們不只是做MCN，加上我們當過藝人，在簽經紀約時會往藝人的方向做規劃，而不只是在網路上當個YouTuber。」

陳威全強調，與YouTuber的關係僅不限於MCN上的合作，也藉著經紀約創造更多跨品牌合作，產生橫向連結。過去，聖結石是全台訂閱數成長最快的YouTuber，靠著每日更新作品增加黏著度，但不到兩年時間已從YouTuber晉身發片歌手，近期的簽唱會吸引七千粉絲湧入，聖結石成功跨界，也象徵著新媒體戰術的告捷，「不只是簽YouTube頻道，我們是簽這個藝人，他要發唱片或辦簽唱會甚至上紅白，這些都是經紀公司包辦。」



▲結合MCN與經紀約，陳威全替藝人打造全方位的連結，以經營藝人的角度經營YouTuber。（圖／記者陳明安攝）

陳威全提到，簽藝人除了看潛力，也需看在新媒體上能否成為一個好策展人，只要有很好的議題，每個人都可能在網路上被看見，網路世代每個人手上都有一張成名票卷，但要如何搭上迅速竄紅的列車，最現實的仍是資金跟團隊。

「跟GINO脖子合作前他們的臉書粉絲只有三、四萬人，他們想拍網路短劇，但因為粉絲不夠多又要上班，只有空閒時間能拍。我說，你們把工作辭掉專心拍片，讓公司支撐你們的生活。」GINO脖子如今坐擁三十萬YouTube點閱數，近期他們推出九十分鐘網劇，首映會辦在電影院和粉絲同樂，「團隊不斷幫他們提升價值、幫助他們發揮創意。GINO脖子現在可以拍出一部九十分鐘的影片，過去外界認為這不是網紅可以做的，對我來說他們更像網路藝人，而不只是當個網紅。」

過去，亞洲音樂市場以日韓和華語市場為主，但新媒體的出現逐漸瓦解國際疆界，也動搖了傳統主流市場的話語權，「以前東南亞沒有機會發揮，現在是只要上網，就不單只是跟自已國家比較，全世界都在看你的內容，現在大家是在同一個平行線上發揮。」中南半島作為娛樂市場的後起新秀，越南歌手山松M-TP於2016年跨年夜推出個人單曲，24小時內隨即達到四百萬觀看人次，狠甩ＣＰ查理、小賈斯汀等國際巨星。

面對新興市場來勢洶洶，談起當今台灣市場，雖然於CPM分潤上不及香港與日本，但綜觀整體環境陳威全仍然保持樂觀，在於全球華僑基數龐大潛在閱聽眾遍佈印尼、越南、泰國，加上近年大陸市場崛起各國都想插旗，相較於東南亞華僑可能碰上口音、用詞等問題，台灣憑藉語言優勢更能直接將產品帶往大陸。

再者，台灣善於表達的性格也醞釀出良好的創作沃土、創意人才輩出，「在亞洲街頭其他城市街頭拿麥克風給路人很多人會不好意思，在台灣是你拿麥克風隨便給一個人他都願意分享，沒這麼害羞又願意表達，這也是為何台灣會是一個創作者的天堂。」



▲深耕台灣市場多年，陳威全認為台灣人勇於表達、包容性強，對創作者而言依然有著很大的吸引力。（圖／記者陳明安攝）

談起台灣創作者，近期，許書豪將直播時粉絲給予的回饋寫成一首歌。陳威全笑說，許書豪會是下一個被注意到的全才型歌手，即便處在影像閱讀充斥的時代，閱聽眾極力追求有趣好玩的頻道，但能留住人的仍是實力與內涵。

新媒體環境變化迅速，加上觀眾喜新厭舊的性格，產業終歸是戰場，現在被注意到不代表半年後還在聚光燈下，想不被這波洪流沖走，陳威全說，最重要的仍需回歸到創作者的實力及產出，「快速是個事實，但怎麼讓觀眾重新聚焦於內容這件事，還是能力要夠好。沒有好的內容也推不起來，再好的工具跟策略都無法讓他發酵。」

即便新媒體作為當今娛樂圈的主流戰場，但要如何在變幻莫測的生態中打出一波奇蹟，取決於創作者的質量，價格依舊取決於創作者的價值，萬變不離其宗。

而近期，外傳陳威全將於今年底重返歌手身分，適逢來台十二年，生肖又跑了一輪，他透露目前不採用發片的概念，而是將此視為音樂歷程的紀錄，「我從一人來台到有家庭有公司，也有了很多朋友，。我會用現在的趨勢講現代人的習慣吧，還有我怎麼讓自己在這個一直變換的環境中，保留自己的初衷。」

被問到會運用新媒體下去當個YouTuber嗎？他笑說沒什麼好排斥，連周杰倫都在YouTube上活躍，凡事皆有可能。