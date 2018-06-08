永靖農會葡萄夏果評鑑　粒粒飽滿又香甜

永靖鄉農會為推廣在地優質農特產品，分享農友的生產栽培成果、米食推廣與健康豬肉，來增進農產業活絡與發展，8日開始進行為期兩天的行銷展售活動，首先登場的在農會五樓舉辦葡萄夏果評鑑，現場有40位果農參賽，粒粒飽滿又香甜飽滿的葡萄，一一接受嚴苛的評選考驗。

永靖農會總幹事林秀惠說，永靖鄉栽種葡萄的歷史很悠久，全鄉葡萄種植面積約50公頃，以露天的為多，一年有兩收，其中有20公頃是溫室早春葡萄，而夏季產的葡萄正是當季水果，吃起來略帶酸甜滋味，更是消暑聖品，不僅口味好，品質也相對提高，在市場相當受歡迎，市場價格每年平穩，一斤可賣到150元左右。



▲永靖鄉產的葡萄夏果，粒粒飽滿又香甜。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

現場參與評審的前台中區農業改良場副場長高德錚博士說，葡萄主要以外觀、重量、果粒大小、糖度、酸度及風味等各方面進行評鑑，而永靖鄉產的夏果葡萄，肉質Q彈、搖不掉果、果粉均勻、甜度幾乎可達到18-20度以上，幾乎每組都是上上之選，這也難怪永靖產的葡萄在市場上產銷非常好的原因。



▲高德錚博士說，葡萄主要以外觀、重量、果粒大小、糖度、酸度及風味等各方面進行評鑑。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

由於葡萄的花青素，抗氧化的功效比维生素C高出18倍以上，甚至有抗衰老、健脾顧胃及預防血栓等等的功效，頗受到一般消費大眾的喜愛。但盛行在彷間眾說紛紜，一說是葡萄農藥多，除了要慎選外，還必須用鹽巴甚至牙膏等清洗過，再浸泡數十分鐘後才能食用。

▲葡萄外表的一層淺白色果粉，更是葡萄酵素所在。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.08）

對此高德錚也說，這都是錯誤的訊息，首先成熟的葡萄使用農藥期已過民眾無須擔憂，其次最營養的在葡萄皮及葡萄籽，葡萄外表的一層淺白色果粉，更是葡萄酵素所在，葡萄沾附果粉愈多，表示愈營養美味，因此買回家的葡萄，在吃前，只需用清水在外部及果蒂上沾的污物大略沖洗一下，即可整顆食用下肚。