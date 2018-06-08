見證台史簽經濟合作協定 蔡總統盼創造雙贏

總統府指出，這項協定以加強雙邊經濟、貿易、技術、投資領域合作及追求環境保護為目的，以確保永續發展，期盼透過此協定，促進兩國人民福祉，為雙邊創造互利互惠及雙贏局面。

為了歡迎恩史瓦帝三世來台灣訪問，蔡總統除了用隆重軍禮歡迎，還邀請原民會原住民族文化發展中心的樂舞團帶來卑南族的盾牌舞，與同樣擁有盾牌文化的史瓦帝尼王國交流。

蔡總統並在臉書直播這場迎賓表演，兩國元首互動熱絡。

另外，蔡總統也偕同恩史瓦帝三世與王妃，到總統府郵局出席「台史建交50週年紀念集郵票品贈送儀式」。

兩國元首聽取中華郵政公司董事長魏健宏簡介「台史建交50週年紀念臨時郵局局贈封組」及「看見台灣」系列票品。其中，台史建交50週年紀念臨時郵局集郵票品，是以旅行台灣郵票為素材，納入史國特色照片為題材設計；看見台灣系列票品則是以已故知名導演齊柏林生前空拍的台灣美景為題材發行的郵票。

蔡總統親自將兩系列票品贈送給恩史瓦帝三世，象徵兩國歷久彌新的堅定邦誼。（編輯：李信寬）1070608