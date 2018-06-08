特斯拉車禍初步報告 撞車前時速114公里

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）針對3月在加州一輛特斯拉（Tesla）Model X車禍，調查人員今天表示，這輛車啟動自動輔助駕駛狀態下，撞上高速公路護欄之前幾秒鐘，一度加速到時速71英里（114公里）。
彭博報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）針對3月23日這起車禍提出初步報告。報告指出，撞車前一分鐘，偵測到駕駛人雙手僅有34秒的時間放在方向盤上。
新興的自動駕駛技術逐漸成形之際，這項調查再度將它的潛在缺點放在聚光燈下檢視。
NTSB另一項調查是優步（Uber）一輛自動駕駛汽車3月18日於亞利桑那州撞死行人的車禍。調查顯示，車子的感應器已偵測到被害人，但車子卻沒有因前方遇到障礙而啟動煞車。
加州山景市（Mountain View）3月23日發生特斯拉車禍，喪命駕駛人是38歲的蘋果公司華裔工程師黃偉（Wei "Walter" Huang，音譯）。車子撞上高速公路護欄前，正啟動「自動輔助駕駛」系統（Autopilot）。
根據NTSB報告，在撞車前6秒鐘，車上電腦並未偵測到駕駛人的雙手放在方向盤上。
英國「衛報」報導，車禍發生之後，特斯拉公司曾經指出，駕駛人曾收到多次警告訊息，要求他將雙手放在方向盤上，並表示他在車子撞上護欄前最後5秒鐘沒有動作。
不過NTSB報告指出，這些警告訊息是在車禍發生前的15分鐘發出。車禍前60秒內，駕駛人雙手分別有3次放在方向盤上，不過最後6秒鐘沒有。
報告並指出，車子撞上護欄時，並沒有啟動「防撞煞車」或「緊急轉向動作」。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070608