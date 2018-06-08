NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

特斯拉車禍初步報告 撞車前時速114公里

中央社2018/06/08 14:29
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）針對3月在加州一輛特斯拉（Tesla）Model X車禍，調查人員今天表示，這輛車啟動自動輔助駕駛狀態下，撞上高速公路護欄之前幾秒鐘，一度加速到時速71英里（114公里）。

彭博報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）針對3月23日這起車禍提出初步報告。報告指出，撞車前一分鐘，偵測到駕駛人雙手僅有34秒的時間放在方向盤上。

新興的自動駕駛技術逐漸成形之際，這項調查再度將它的潛在缺點放在聚光燈下檢視。

NTSB另一項調查是優步（Uber）一輛自動駕駛汽車3月18日於亞利桑那州撞死行人的車禍。調查顯示，車子的感應器已偵測到被害人，但車子卻沒有因前方遇到障礙而啟動煞車。

加州山景市（Mountain View）3月23日發生特斯拉車禍，喪命駕駛人是38歲的蘋果公司華裔工程師黃偉（Wei "Walter" Huang，音譯）。車子撞上高速公路護欄前，正啟動「自動輔助駕駛」系統（Autopilot）。

根據NTSB報告，在撞車前6秒鐘，車上電腦並未偵測到駕駛人的雙手放在方向盤上。

英國「衛報」報導，車禍發生之後，特斯拉公司曾經指出，駕駛人曾收到多次警告訊息，要求他將雙手放在方向盤上，並表示他在車子撞上護欄前最後5秒鐘沒有動作。

不過NTSB報告指出，這些警告訊息是在車禍發生前的15分鐘發出。車禍前60秒內，駕駛人雙手分別有3次放在方向盤上，不過最後6秒鐘沒有。

報告並指出，車子撞上護欄時，並沒有啟動「防撞煞車」或「緊急轉向動作」。（譯者：林宏翰/核稿：陳昱婷）1070608

台中素食健康展 推廣優質農產世足賽打擊盜版 愛爾達採必...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan