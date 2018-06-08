特斯拉車禍初步報告 撞車前時速114公里

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）針對3月在加州一輛特斯拉（Tesla）Model X車禍，調查人員今天表示，這輛車啟動自動輔助駕駛狀態下，撞上高速公路護欄之前幾秒鐘，一度加速到時速71英里（114公里）。

彭博報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）針對3月23日這起車禍提出初步報告。報告指出，撞車前一分鐘，偵測到駕駛人雙手僅有34秒的時間放在方向盤上。

新興的自動駕駛技術逐漸成形之際，這項調查再度將它的潛在缺點放在聚光燈下檢視。

NTSB另一項調查是優步（Uber）一輛自動駕駛汽車3月18日於亞利桑那州撞死行人的車禍。調查顯示，車子的感應器已偵測到被害人，但車子卻沒有因前方遇到障礙而啟動煞車。