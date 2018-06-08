日本來信未寫路名 台灣郵差使命必達

（中央社記者江俊亮嘉義市8日電）日本人中村浩5月寄了一封只寫「嘉義市76號6F3」的信件到台灣，在嘉義郵局郵務稽查的抽絲剝繭下，成功投遞到寄件人3歲的外孫女手中。

嘉義郵局郵務稽查王國旭今天受訪表示，這封印有「麵包超人」圖案的航空郵件，是自日本寄出，5月9日寄抵嘉義郵局，但信封上的地址竟只寫「嘉義市76號6F3」而未寫路名。

王國旭指出，根據他的經驗推測，這封信件的收件地址應該是社區大樓，他從事郵務20年，對於嘉義市東、西區大樓頗為熟悉，於是逐一打電話給可能的大樓管理室詢問。