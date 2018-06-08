NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

世足賽打擊盜版 愛爾達採必要法律行動

中央社2018/06/08 14:34
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台北8日電）第21屆FIFA世界盃足球賽開踢進入倒數，新媒體業者愛爾達除備戰轉播外，也動員查緝侵權盜版，對於任何未經授權的違法使用行為，將採取一切必要的法律行動。

第21屆FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup）將於6月14日於俄羅斯首都莫斯科點燃戰火，愛爾達除提供完整64場賽事的直播服務外，並將提供4K UHD超高畫質的轉播服務。

愛爾達表示，為防止不肖廠商搶搭世界盃足球賽的商機，大做無本生意，損害合法轉播商的權益，愛爾達全體總動員並結合國際足球總會（FIFA）、中華電信、華視及查盜版志工的力量，一起打擊盜版，捍衛合法版權。

本屆世界盃足球賽，FIFA特別要求各國轉播商加強打擊盜版與查緝商標侵權等維權措施。除了開闢盜版侵權通報平台外，FIFA也在全球各地廣邀志工來協助打擊盜版。

愛爾達執行長陳怡君說，基於保護智慧財產權的立場及捍衛FIFA的專屬授權，愛爾達一定會全力打擊盜版侵權；愛爾達已動員全體員工及外部力量，全天候監看查找盜版侵權網站與媒體，一旦發現任何侵權情況，愛爾達將採取一切必要的法律行動，呼籲盜版業者勿心存僥倖。

陳怡君表示，有關世界盃足球賽的標誌、吉祥物圖像、獎盃圖像等皆屬官方素材，未經FIFA的審核授權，不能擅自使用，她提醒各界注意，以免誤蹈法網。（編輯：郭萍英）1070608

特斯拉車禍初步報告 撞車前...白木屋擬以7.9億出售股權...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan