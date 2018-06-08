「我沒有時間可以害怕」小兒麻痺男頂烈陽　顫抖賣口香糖

「我沒有時間可以害怕，我要生活要吃飯」陳先生頂著烈陽、背著全身家當手拿口香糖，獨自在台中市場外頭默默販售。因為 3 歲時的一場高燒，造成陳先生小兒麻痺、腦部癲癇，沒有家人也沒有直系親屬的他，一個人在外租屋，靠著每日兜售賺來的微薄利潤生活，每每遇到善心民眾捧場購買，總用盡全身力氣顫抖著道謝，努力工作生活的模樣，讓不少人看了都禁不住紅了眼眶。

日前臉書專頁「光線」曝光陳先生的故事，表示陳先生每日都會背著一身家當、搭公車到市場外頭，沒有太多言語，見人就將夾在手指間的口香糖舉起販售，直到有善心人士捧場購買，他便會用盡全力、全身不停顫抖地說出「謝謝」兩字，「那樣的顫抖會讓人紅了眼眶為他感到非常不捨」。



▲台中陳先生沒有家人也無任何直系親屬，自己在外租屋，靠著賣口香糖及菜瓜布的微薄收入生活。（圖／已獲「光線」授權，翻攝自臉書）

沒有家人、沒有直系親屬的陳先生，獨自在外租屋，僅靠賣口香糖及菜瓜布賺取的微薄利潤維生，本身雖有低收入戶第三款卻無租屋補助。陳先生以全身的力氣告訴「光線」：「我不知道我還能活多久，如果有一天我在路上倒下去，那也是我命中注定，我沒有時間可以害怕，我要生活要吃飯，我還是會每天努力賣著口香糖直到那一天的到來...」言談之中透露出堅定生活的意志。

消息曝光後吸引廣大網友回應，不少網友都透露曾看過陳先生「曾經在西屯黃昏市場看過他，也曾經在東海遇到他，他為了生活很認真努力工作！ 」「他我有遇過常在有進香活動出現」、「常常在西屯市場看到，也曾在大甲鎮瀾宮看到」。



▲台中陳先生努力工作生活，用全身力氣透露「我不知道我還能活多久，如果有一天我在路上倒下去，那也是我命中注定，我沒有時間可以害怕」。（圖／已獲「光線」授權，翻攝自臉書）

也有不少曾捧場過的網友回應，「我也有買過，之前逢甲曾經有一個小車禍機車倒在地上有些人還漠視，卻看到他立馬衝去想幫忙，之後有看到他我都會買～」「我有在烏日看過，我跟表哥跟他買了三條還四條，他拿到之後就很開心的去買章魚燒」、「我買過！他真的很辛苦！我拿一百只買一條根他說不用找。他還一直非常堅持一定要找給我！保證絕對不是詐騙的！」「在好樂迪逢甲店門口買過，當時一直顫抖要再找 10 塊給我，說不用找，好堅持要找錢，我眼淚都要掉下來。」