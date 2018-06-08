男酒後喘急 肺炎鍊球菌上身差點喪命

(中央社記者張榮祥台南8日電）謝姓男子日前發生起床後很喘，以為是喝太多酒，來家拜訪的醫師夫婦要求立刻送醫，結果謝男到院前休克，診斷是肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克，急救後送加護病房，差點喪命。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今天指出，66歲謝男是台南市永康區一家工廠的老闆，今年農曆春節前參加尾牙，隔天醒來後很喘，以為是酒喝多了、不以為意，剛好來家拜訪的2名親戚都是醫師，看謝男臉色不對，堅持送醫。

從謝家到奇美醫學中心只有10多分鐘的路程，但謝男途中呼吸每分鐘喘到34次，心跳每分鐘132下，四肢冰冷，血氧只有70%，到院前已休克，確診是肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克。