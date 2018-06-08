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中央社

男酒後喘急 肺炎鍊球菌上身差點喪命

中央社2018/06/08 14:50
中央社 健康 / NOWnews
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(中央社記者張榮祥台南8日電）謝姓男子日前發生起床後很喘，以為是喝太多酒，來家拜訪的醫師夫婦要求立刻送醫，結果謝男到院前休克，診斷是肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克，急救後送加護病房，差點喪命。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金今天指出，66歲謝男是台南市永康區一家工廠的老闆，今年農曆春節前參加尾牙，隔天醒來後很喘，以為是酒喝多了、不以為意，剛好來家拜訪的2名親戚都是醫師，看謝男臉色不對，堅持送醫。

從謝家到奇美醫學中心只有10多分鐘的路程，但謝男途中呼吸每分鐘喘到34次，心跳每分鐘132下，四肢冰冷，血氧只有70%，到院前已休克，確診是肺炎鍊球菌肺炎併發敗血性休克。

醫師立刻插管、大量輸注點滴，及使用廣效性抗生素治療，但因感染太嚴重，肺炎已進展到急性呼吸窘迫症候群，合併嚴重酸血症及腎衰竭，謝男被送進加護病房，醫院一度發出病危通知。

在持續治療後，謝男在加護病房住了2星期，再轉普通病房1星期，終於治癒返家，3週來在鬼門關前走了一遭。

陳志金說，謝男在加護病房前幾天處於昏迷狀態，清醒後發現自己插著管子，很不舒服，無法說話，力氣不足，又不能寫字，謝男的女兒想到利用iPad，才讓謝男清楚表達自己的意思。謝男康復後，今天致贈總價新台幣10多萬元的6台iPad給奇美醫學中心。

陳志金表示，謝男因未施打肺炎鍊球菌疫苗，才被感染，引發肺炎併發敗血性休克。年過65歲的長者應該要注意，接種疫苗才能避免肺炎鍊球菌上身。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

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