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新北門牌換新裝　公開徵稿市民票選決定樣式

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/08 16:13
▲新北市舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，有高達12.5萬元的競賽獎金及豐富票選獎品。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.08）
▲新北市舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，有高達12.5萬元的競賽獎金及豐富票選獎品。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.08）

自己的門牌自己選！新北市今年計畫全面換發門牌，為突顯城市特色，舉辦新式門牌設計競圖甄選活動，有高達12.5萬元的競賽獎金及豐富票選獎品，之後再由新北市民一起票選出最具代表性的門牌新樣貌，歡迎民眾踴躍參加。

民政局長江俊霆表示，門牌是民眾辨識地址的重要標示，新北市升格後各家戶1樓門牌以「區」字貼紙，遮蔽原「鄉、鎮、市」行政區位置，是改制初期的權宜措施。不過，升格7年多了，「區」字貼紙脫落或褪色、或因風吹日曬雨淋，降低辨識功能，因此計畫於年底前分批換發新式門牌，總面數將達159萬面之多。

江俊霆說，新式門牌除了符合易於辨識，方便用路人尋址外，為突顯新北市的特色與創意，特別公開徵稿，廣邀各界人士及青年學生參加競圖徵選，再由設籍新北市的民眾票選，找出最代表新北市的門牌新樣貌，展現城市的新活力。

民政局表示，這闢次設計競圖活動，凡設籍並居住中華民國境內的個人皆可參加，歡迎喜愛設計的民眾，以新北市在地文化、城市特性，發想能夠展現新北市精氣神的門牌。作品採網路上傳方式收件，收件時間為107年 6月16日至107年7月15日。

競圖評分標準分為「網路投票」佔30%，「專業評選」佔70%，「網路投票」期間為107年7月16日至107年7月31日，由設籍新北市的市民投票，選出前20名進入「專業評選」，再依內容主題、構圖意 象、實際應用等項目選出優勝者，頒發獎金及獎座，總獎金高達12 .5萬元，前3名分別可獲5萬、3萬、1萬元獎金，第4至10 名每人各5000元獎金。

另外，只要市民進入活動官網，為喜歡的作品投下支持的一票，就有機會獲得液晶電視、空氣清淨機、咖啡機及超商禮券等豐富獎品，歡迎民眾踴躍參加。活動詳情及報名簡章下載，請上「新北市新式門牌設計競圖甄選活動」官網查詢，網址：https://www.houseno.com.tw/ 。

關鍵字門牌新北市升格票選
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