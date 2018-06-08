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李紀珠薪酬引論戰　新光金董座力挺　阿土伯稱找不到的寶

記者顏真真／台北報導2018/06/08 15:27
▲新光金控副董事長李紀珠薪酬、貢獻度及去留，在股東會上引發關注。（圖／NOWnews資料照）
▲新光金控副董事長李紀珠薪酬、貢獻度及去留，在股東會上引發關注。（圖／NOWnews資料照）

新光金控今（8）日召開股東會，副董事長李紀珠薪酬、貢獻度及去留引發關注。新光金董事長吳東進則表態力挺，認為李紀珠的貢獻沒人能否定。資深股民阿土伯會中發言，除肯定吳東進很認真，所以有好的成果，也稱讚李紀珠「是全台找不到的寶」，她來之後，新光金股價漲了近1倍，從每股7元變13元，「不要把她綁起來，這樣四肢沒法伸展。」

根據目前已揭露的金控年報中，中信金總經理吳一揆年薪上億元最高，再來是身兼開發金總經理的中國人壽董事長王銘陽，去年薪酬在5000萬至1億元，而富邦金總經理韓蔚廷、國泰金總經理李長庚及新光金副董李紀珠年薪則在3000萬至5000萬區間，台新金總經理林維俊，年薪約在1500萬至3000萬左右。

不過，今日在新光金股東會上，有小股東質疑李紀珠原本是3個職務，現在剩2個職務，為何還要加薪？副董事長的薪資是否高過董事長？是否具有這樣的重要性？也有小股東認為，相較於國泰金所有董事經理人加起來的薪酬，占稅後盈餘只占0.28％，新光金卻達1.41％，還要求加薪，無法接受。

資深股民阿土伯則持不同看法。他說，最近有很多股東打給他，肯定新光金董事長吳東進很認真，只是之前傳李紀珠要辭職，讓外界對新光金信心、股價通通打折，但他認為，李紀珠來了之後，新光金股價從7元變13元，漲了近1倍，她是一匹活活馬、好好馬，不要把她綁起來，四肢沒法伸展。，他還說「我們要用人才，不要用奴才，用奴才沒什麼用。」

吳東進也表態挺李紀珠。他指出，自從李紀珠來新光金後，各項數據都向上成長，雖然不是她一個人的功勞，但李紀珠的貢獻，他比誰都清楚。至於薪水是否太高？吳東進說，雖然董事有這種意見，只是程序都經過薪酬委員會、董事會，不是董事長高興就可以加薪。

吳東進還指出，董事長的薪水比副董事長低一點，但重金聘來李紀珠當幹部，1年多來「物超所值」，她除願意把人際關係用在工作上，也協助發現許多原本看不到的問題，況且李紀珠的薪水也經過薪酬委員會通過，並已將外界水準考量在內。



 

關鍵字吳東進新光金李紀珠股東會董事長董事
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