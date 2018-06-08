KKBOX總裁甩肉不復胖 工程宅精神幫大忙

（中央社記者江明晏台北8日電）KKBOX總裁李明哲看起來精神奕奕，很難想像，數年前他體重飆破140公斤，開會開車都能睡著，後來靠跑步瘦身成功，也發揮「工程宅」精神，用智慧手錶分析運動數據，協助不復胖。

「那時身體很不好，精神也不好，開會和開車都會睡著，因為清醒的時間有限，就通通留給工作用，根本沒有生活品質。」李明哲說道。

體重為何會飆高到超過140公斤，他笑說，自己從小就愛吃不愛動，從來沒有瘦過，現在這樣的輕盈體態還是人生第一次。

經歷一番寒徹骨，成功減重的李明哲，每週一定會運動4到6次，習慣已經持續3年沒有間斷。