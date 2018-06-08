NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈挺李紀珠　阿土伯：全台難尋的寶永靖農會葡萄夏果評鑑　飽滿香甜8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

科技方便也帶來缺點 靜心學生作文獲選樣卷

中央社2018/06/08 15:05
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者梁珮綺台北8日電）107年國中教育會考今天上午開放查詢成績，寫作測驗題目是「我們這個世代」，台北市私立靜心國中杜適元以「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」破題，拿6級分，並獲選為樣卷。

閱卷老師認為，杜適元敘述在數位化時代中成長的青少年，能享受科技所帶來的便利，卻也面臨人工智慧取代人力的困境，帶出其身處的世代，充滿繽紛多彩的一面，卻也將陷入黑暗無光，實是負擔沉重的一代思考，而文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。

杜適元接受媒體訪問時表示，父母鼓勵他與妹妹涉獵各式各樣書籍，無論中文、英文、古典文學或當代科普，甚至連家庭旅行的前置作業，原文旅遊書或當地歷史文化介紹文章等，都是他與妹妹樂在其中的苦差事。

他說，閱讀初衷並非為了考試，但廣泛閱讀卻是豐富作文思考面向的有效方法。此外，杜適元從九年級下學期起，要求自己每週練習寫2篇作文，勤練手感、豐富筆觸。

杜適元表示，作文會以此方向撰寫，主要是受科普書啟發，「對未來有很多不確定，科技發達狀況下，對人類產生很大改變」。

他說，如製造工業大廠改用機器取代人力後，意味著會有人失業，代表科技發達有好有壞；又如網路購物，他曾看過國外立法保障書店，避免傳統書店因網路購物發達後而生意凋零，最後消失，「一直看下去會發現，新的時代會讓人們距離愈來愈遠」。

杜適元說，接到電話通知作文被選為樣卷時，還以為是詐騙電話，直到對方念出他在文章的句子時才相信，「覺得題目算難易適中，知道選為樣卷後，有點驚喜」。

除了作文拿6級分，杜適元在其他科目上也拿滿分，想就讀第一志願建國中學。（編輯：張銘坤）1070608

會考屏東5人滿級分 作文透...會考寫作6級分 時事環保空...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan