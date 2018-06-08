科技方便也帶來缺點 靜心學生作文獲選樣卷

（中央社記者梁珮綺台北8日電）107年國中教育會考今天上午開放查詢成績，寫作測驗題目是「我們這個世代」，台北市私立靜心國中杜適元以「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」破題，拿6級分，並獲選為樣卷。
閱卷老師認為，杜適元敘述在數位化時代中成長的青少年，能享受科技所帶來的便利，卻也面臨人工智慧取代人力的困境，帶出其身處的世代，充滿繽紛多彩的一面，卻也將陷入黑暗無光，實是負擔沉重的一代思考，而文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。
杜適元接受媒體訪問時表示，父母鼓勵他與妹妹涉獵各式各樣書籍，無論中文、英文、古典文學或當代科普，甚至連家庭旅行的前置作業，原文旅遊書或當地歷史文化介紹文章等，都是他與妹妹樂在其中的苦差事。
他說，閱讀初衷並非為了考試，但廣泛閱讀卻是豐富作文思考面向的有效方法。此外，杜適元從九年級下學期起，要求自己每週練習寫2篇作文，勤練手感、豐富筆觸。
杜適元表示，作文會以此方向撰寫，主要是受科普書啟發，「對未來有很多不確定，科技發達狀況下，對人類產生很大改變」。
他說，如製造工業大廠改用機器取代人力後，意味著會有人失業，代表科技發達有好有壞；又如網路購物，他曾看過國外立法保障書店，避免傳統書店因網路購物發達後而生意凋零，最後消失，「一直看下去會發現，新的時代會讓人們距離愈來愈遠」。
杜適元說，接到電話通知作文被選為樣卷時，還以為是詐騙電話，直到對方念出他在文章的句子時才相信，「覺得題目算難易適中，知道選為樣卷後，有點驚喜」。
除了作文拿6級分，杜適元在其他科目上也拿滿分，想就讀第一志願建國中學。（編輯：張銘坤）1070608