科技方便也帶來缺點 靜心學生作文獲選樣卷

（中央社記者梁珮綺台北8日電）107年國中教育會考今天上午開放查詢成績，寫作測驗題目是「我們這個世代」，台北市私立靜心國中杜適元以「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代」破題，拿6級分，並獲選為樣卷。

閱卷老師認為，杜適元敘述在數位化時代中成長的青少年，能享受科技所帶來的便利，卻也面臨人工智慧取代人力的困境，帶出其身處的世代，充滿繽紛多彩的一面，卻也將陷入黑暗無光，實是負擔沉重的一代思考，而文章結構完整，脈絡分明，內容前後連貫。

杜適元接受媒體訪問時表示，父母鼓勵他與妹妹涉獵各式各樣書籍，無論中文、英文、古典文學或當代科普，甚至連家庭旅行的前置作業，原文旅遊書或當地歷史文化介紹文章等，都是他與妹妹樂在其中的苦差事。