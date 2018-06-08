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會考屏東5人滿級分 作文透露世代壓力太大

中央社2018/06/08 15:03
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福屏東縣8日電）國中會考今天寄發成績單，上午記者初步查詢各明星國中，全縣有4校5人獲5A++、作文6級分，有人作文裡寫「我們這個世代壓力太大，負荷不了」，也有學生說，靠寫書法紓壓。

滿級分的有屏東市區中正國中郭庭榞與李家珊、明正國中陳英睿、崁頂鄉私立南榮國中葉沛宜及東港高級中學附設國中部張凱鈞。其中，東港國中部今年是首度有學生滿級分。

位於偏鄉的私立南榮國中今年連續第4年有學生考滿級分，今年預估達雄中、雄女志願成績近40人，又比去年成績更上層樓。

重視閱讀寫作的南榮國中，今年作文6級分25人，224人作文5級分，占考生52%；今年榜首葉沛宜在作文裡寫「我們這個世代背負師長對讀書要求的壓力，同儕之間的互相比較競爭，是個壓力很大的世代，讓人負荷不了，但有學校的資源及家人鼓勵也很幸福。」

中正國中榜首郭庭榞則寫「這是一個充滿機會和挑戰的世代」，他說「不要給自己太大的壓力」，自己平常靠寫書法紓壓。

成為東港高級中學附設國中部第一個榜首的張凱鈞，父母從事木工雕刻，他平常成績在全校前5名，能成為學校第一個榜首他很驚訝也很開心。

不過，他說，自己真的花了很多心力讀書；在作文裡，他寫著「我們這個世代有環境污染問題、有少子化及高齡化的人口結構問題需要解決，是個肩負重責的世代」。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608

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