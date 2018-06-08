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中央社

中國門診抗菌藥使用率下降 耐藥趨勢平穩

中央社2018/06/08 15:13
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社台北8日電）中國國家衛健委今天發布「2017年國家醫療服務與品質安全報告」指出，2017年醫療衛生機構總診療人次為81.8億，門診的抗菌藥物使用率下降，住院患者死亡率持續下降，並穩定在較低水準。

中新網報導，中國國家衛生健康委員會自2015年起，連續3年編寫「國家醫療服務與品質安全報告」。今天發布的2017年度報告，涵蓋近7000家醫療機構、1.07億住院病患的醫療資料，資料量較2015年增加4.9倍，較2016年增加1.3倍。

報告顯示，中國醫療品質水準持續提升，呈現「四升一降」的變化趨勢。一是醫療資源供給持續增加。2017年全中國醫療衛生機構總診療人次數為81.8億，較2016年增加3.2%，出院人次數約2.44億，較2016年增加7.5%。

第二是部分專科、重點病種和手術診療品質穩中有升。例如，從專科層面看，胸腔外科、心臟大血管外科和神經外科等傳統高風險手術科室，中低風險組的死亡率分別從2013年的0.16%、0.15%、0.14%，下降至2016年的0.06%、0.11%和0.04%。麻醉專科、腎病專科、神經內科等專業品質安全持續提升。

第三是臨床合理用藥水平不斷提升。以抗菌藥物為例，中國門診抗菌藥物使用率從2010年的19.4%，下降至2017年的7.7%，下降了11.7個百分點。住院病患的抗菌藥物使用率從2010年的67.3%，下降到2017年的36.8%，下降了30.5個百分點。細菌耐藥趨勢總體平穩。

第四是醫療服務效率有所提升。2017年三級（醫學中心）和二級醫院（地區醫院）平均住院日分別為9.8天和8.7天，較2016年分別下降0.3天和0.1天，實現5年連續下降。

第五是住院病患死亡率持續下降，並穩定在較低水準。三級公立綜合醫院住院患者總死亡率由2014年的0.74%，下降至2016年的0.67%，實現連續3年下降。

此外，惡性腫瘤的5年存活率從10年前的30.9%、提升至40.5%。中國國家腫瘤專業質控中心主任赫捷表示，醫療創新技術應用明顯提高腫瘤診療水準，以胸腹腔鏡、機器人為代表的微創外科技術，廣泛用於肺癌等常見惡性腫瘤治療，明顯減輕病患創傷、提高療效。

中國國家心血管病中心副主任鄭哲指出，心血管外科的發展，上個世紀還屬於「叫跟跑」，因為更多時候是很多醫生到國外學習，回來開展一些技術。「現在我們從併跑到部分技術的領跑，有些技術可以說超過國外」。（編輯：林克倫/陳家倫）1070608

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