會考寫作6級分 時事環保空污成題材

湖內國中吳亭如不諱言自己努力讀書，不過會在晚上12時前就寢。閱讀是自己最大興趣，舉凡傳記、散文及小說都喜歡，最常陪爸爸收看電視政論節目。

國中會考成績公布，不僅考生學科精熟度表現成績受關注，作文高手亮麗的拿分，也成焦點。高雄市湖內國中自國中教育會考實施4年以來，首次有學生會考成績拿下5A++，作文6級分，學生優異的表現讓師長很振奮，學校對辦學及教學方向更具信心。

（中央社記者王淑芬高雄8日電）107年國中教育會考今天開放成績查詢，高雄市有不少作文6級分的高手，湖內國中的吳亭如常常陪爸爸看政論節目，將言論自由當題材；正興國中蔡圖娟鎖定環保空污，省思世代問題。

她說，政論名嘴滔滔不絕的針砭時事，看到可以暢所欲言的「言論自由」。或許名嘴所言未必有理，但是可以在公共場合或是透過電視節目，抒發己見就是「自由」的體現；不過她主張自由的言論應該多點建設性。

正興國中蔡圖娟的表現也很亮眼，她拿到5A++及作文6級分成績。蔡圖娟告訴中央社記者，數理是她的強項，不過有時也會粗心犯錯，未來要更謹慎小心。

作文「我們這個世代」的寫作上，蔡圖娟從生活環境的維護和身體力行做起。她說，很不滿意工業區大型煙囪違規排放廢氣，污染環境；多次全家出遊看到工業區內煙囪林立，還排放烏黑的廢氣，危害環境和空氣品質，令人嫌惡。維護環境品質及健康是這世代重要的議題，未來想朝生技方向發展，盼環境和健康都能得到改善。(編輯:陳政偉/孫承武)1070608