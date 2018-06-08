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曾請辭新光金副董　李紀珠：無關薪酬　是工作環境不友善

記者顏真真／台北報導2018/06/08 16:09
▲新光金控2018年6月8日舉行股東會，副董事長李紀珠在會後聲明表示，曾請辭副董事長的原因是工作環境不友善，而非薪酬問題。（圖／NOWnews資料照）
▲新光金控2018年6月8日舉行股東會，副董事長李紀珠在會後聲明表示，曾請辭副董事長的原因是工作環境不友善，而非薪酬問題。（圖／NOWnews資料照）

新光金控今（8）日舉行股東會，對於外界關注副董事長李紀珠的去留，李紀珠在會後出示1份原本公司要發布的聲明稿，雖然後來有獨董反對，但她仍決定逐字念出，除澄清自己之前曾請辭副董事長，不是因薪水喬不攏，而是工作環境不友善，當時董事會也決議要董事長吳東進改善工作環境，李紀珠亦強調，會尊重董事會決議。

今日新光金股東會，李紀珠加薪及去留引發股東兩派論戰，有小股東質疑李紀珠原本是3個職務，現在剩2個職務，為何還要加薪？副董事長的薪資是否高過董事長？是否有具這樣的重要性？還有小股東說，相較於國泰金所有董事經理人加起來的薪酬，占稅後盈餘只占0.28％，但新光金卻達1.41％，竟還要求加薪，無法接受。

資深股民阿土伯則有不同看法。他說，最近有很多股東打給他，肯定新光金董事長吳東進很認真，只是之前傳李紀珠要辭職，讓外界對新光金信心、股價通通打折。但阿土伯認為，李紀珠來後，新光金每股股價從7元變13元，漲了1倍，他並建議「我們要用人才，不要用奴才，用奴才沒什麼用。」

吳東進也表態挺李紀珠。他指出，自從李紀珠來新光金後，各項數據都向上成長，雖然不是她一個人的功勞，但李紀珠提供的貢獻他比誰都清楚；薪水是否太高，雖然董事有這種意見，只是程序都經過薪酬委員會、董事會，不是董事長高興就可以加薪。

李紀珠則在會後拿出1份公司本來要發的聲明稿，但後來因有獨董反對沒發，可是她仍堅持有關她的部分要說明，因此當著媒體面宣讀。她表示，日前曾請辭副董事長，不是因為薪水喬不攏，而是與工作環境因素有關。

至於是否確定留任？她強調，會尊重董事會決議，董事會也請吳董事長改善她的工作環境，因此她願意堅守岡位，與新光金同仁打拚。

此外，她也提到，內部調查，她從未與獨董討論相關薪酬事宜，新光金也鄭重澄清，而且她加入新光金團隊勇於負責，也受到董事會肯定，未來會接受董事會託付，堅守崗位。

李紀珠強調，自己到任新光金是金控總經理合約，沒有副董事長的薪水，因此在兼任副董事長10個月內，自己是做了白工，但當她辭去金控總經理後就沒有薪酬，目前所有有關加薪等議題根本是有心人刻意操作。至於會不會覺得委屈？李紀珠表示，自己是正面思考，認為這是人生歷練，自己是為了公司大局著想，因此忍到現在。

關鍵字新光金李紀珠薪酬吳東進股東會獨董
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