影／佳聯妙墨呈現書藝瀚海境界　翠竹書畫學會聯展

書畫學會會員近百人因翰墨而結緣，對於各項書畫活動的參與十分踴躍，如春聯揮毫、送書法至偏鄉學校、辦理一年一度的翠竹盃書法比賽，並至學校及社區擔任書法老師，傳承書畫文化盡心盡力；9日(周六)早上10點至11點開幕有揮毫活動贈送民眾送完為止。

「風華二十-新竹縣翠竹書畫學會聯展」即日起至6月24日止在新竹縣政府文化局美術館展出；縣長邱鏡淳表示，翠竹書畫學會秉持文化紮根理念，以傳承書藝，積極推展書畫教育為職志，自87年創立迄今，已逾二十載，歡迎鄉親前來參觀。

文化局長張宜真表示，本次展出作品有賴煥琳校長的行草「書道無涯」，如龍盤虎踞、大道當行，另一隸書「布袋和尚詩」，篆隸帶簡，寓變化於簡約。胡國龍老師的大篆，像行書般的構圖，行書般的落款，似草書的靈動。宋兆賢老師的楷書，有方有圓，既率且更，不露痕跡。

林勇忠理事長的行草，左顧右盼、前後連貫、氣韻生動；曾壽麟老師的標準草書淳厚質樸，大小錯落而且輕重有序；黎元吉老師的「觀功念恩」以木雕方式呈現，別出心裁；其他會員多元的作品風格或體勢雄放、秀逸或沉厚、勁健，天真爛漫、如風疏竹、似雁渡潭各異其趣，書畫結合、隨類賦彩，美不勝收。



▲路邊撿來的石頭，經過創作者巧思翰墨，也可呈現氣韻萬千。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.08）

本次書畫聯展展覽件數約八十幅，皆是會員們「翰不虛動，下必有由」的精心創作，展現出書法靈動均衡之美，希望藉此聯展拋磚引玉，為提倡書法風氣盡一份力，更期待方家斧正，讓書藝更為精進。