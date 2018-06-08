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關中Q2營運增溫 世足賽開踢添柴火

中央社2018/06/08 15:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）熱源居家產品大廠關中今天表示，第2季進入戶外烤肉用品銷售旺季，並看好世界盃足球賽將在14日開踢，賽程一路至7月中旬，觀賽熱潮可望替在美國自有通路銷售業績添柴火。

關中今天公布5月合併營收新台幣2.58億元，受惠戶外烤肉旺季帶動美國自有通路Barbeques Galore業績升溫，營收較4月成長11.88%；累計前5月合併營收達9.83億元，較去年同期減少5.85%。

關中表示，第2季進入戶外烤肉用品銷售旺季，以及5月適逢美國Memorial Day(陣亡將士紀念日)傳統假期，旗下自有通路Barbeques Galore業績同步受惠，因美國消費者喜愛進行燒烤活動的生活習慣而持續成長，帶動5月戶外烤肉爐銷售比重達55%。

另一方面，針對安全閥業務方面，關中說，瓦斯桶安全開關的主力客戶訂單能見度仍穩定維持為3個月，但因客戶提前於4月集中拉貨而略微影響5月營收較去年同期減少3.5%，以整體第二季訂單來看仍保持平穩成長動能。

展望第2季，關中持續看好戶外烤肉用品銷售旺季效應，加上四年一度的世界盃足球賽將在14日開踢，賽程一路至7月中旬，歐美地區觀賽熱潮可望再為Barbeques Galore的銷售業績添柴加火，挹注營運動能。(編輯：陳永昌)1070608

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