川普為川金會 將提早離開G7峰會

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）為期兩天的七大工業國集團（G7）高峰會明天在加拿大魁北克揭幕，美國總統川普的貿易政策料將遭強烈反彈。白宮表示，川普9日提早離席，將前往新加坡會晤北韓領導人金正恩。
彭博報導，G7各國領袖明、後天的峰會將是工業大國多年以來分歧最嚴重的一次。
川普上週宣布祭出鋼鋁關稅，加上退出伊朗核子協議及巴黎氣候協定的決定，讓美國最親近盟友感到洩氣。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天在聲明中說，川普9日上午10時30分離開峰會，由白宮國家經濟會議（NEC）副主任艾森斯坦（Everett Eissenstat）代他出席後續議程。
川普提早離席，意味著他有大約24小時可以會晤盟友，試圖化解持續升級的貿易爭端。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）先前警告，除非關稅和其他爭議議題取得進展，否則他不會簽署聯合聲明。歐洲聯盟則表示，對峰會成果依然期望不高。
9日川普離席後的議程包括氣候變遷、清潔能源和海洋，以及與G7峰會成員國以外的領袖會面，最後是加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）召開的閉幕記者會。（譯者：梁元齡/核稿：何宏儒）1070608