川普為川金會 將提早離開G7峰會

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）為期兩天的七大工業國集團（G7）高峰會明天在加拿大魁北克揭幕，美國總統川普的貿易政策料將遭強烈反彈。白宮表示，川普9日提早離席，將前往新加坡會晤北韓領導人金正恩。

彭博報導，G7各國領袖明、後天的峰會將是工業大國多年以來分歧最嚴重的一次。

川普上週宣布祭出鋼鋁關稅，加上退出伊朗核子協議及巴黎氣候協定的決定，讓美國最親近盟友感到洩氣。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天在聲明中說，川普9日上午10時30分離開峰會，由白宮國家經濟會議（NEC）副主任艾森斯坦（Everett Eissenstat）代他出席後續議程。