校園變警所 彰化海拔最高派出所搬新家

（中央社記者蕭博陽彰化縣8日電）彰化警分局安山派出所位於八卦山脈，是彰化縣海拔位置最高的派出所，深具悠久歷史被登錄為歷史建築，為使員警有更好辦公環境，派出所今天遷移到附近閒置的國小校園。

彰化縣政府警察局彰化分局安山派出所位於芬園鄉八卦山脈，是守護交通要道139縣道重要警力據點，但派出所使用89年已老舊，且登錄為歷史建築，由於附近同安國小安山分校裁併，安山派出所遷移到閒置校舍，更新且更大的辦公場所提升員警值勤環境及服務效率。

彰化分局今天辦理安山派出所遷移啟用典禮，由彰化縣長魏明谷主持，他說，安山派出所是彰化縣海拔最高的派出所，可俯瞰彰化平原，曾裁撤又恢復編制，由於派出所原址廳舍是具89年歷史的日式建築，縣府登錄為歷史建築。