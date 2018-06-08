榮總醫療團隊深入社區「健體活腦」 　九旬老爺爺也嗨

高齡醫學科主任陳宣恩醫師表示，預防及延緩失能創新服務，是針對「衰弱老人及輕、中度失能者」所規劃的預防照護主題，課程包含強化肌力運動、重建生活功能訓練、社會參與、口腔保健、膳食營養及認知促進等。

在南市小東里長黃貫中邀約下，張爺爺今年初參加高雄榮總台南分院辦理預防及延緩失能系列課程，為期12週，今（8）日參加該分院辦理成果發表會，對照昔日活力不張的張爺爺，他神采奕奕、手舞足蹈成為活動中最耀眼的主角。

年逾九旬的張爺爺，公職退休後足不出戶，相較於張奶奶平日當志工，參與社區活動，張爺爺身心機能明顯比張奶奶退化與老態，除了胃口不佳、虛弱無力外，情緒也起起落落，造成家人極大困擾。

院方表示，對於亞太健康族群或衰弱老人，更該提供延緩失能、失智活動，落實「預防勝於照顧」，減輕家庭及社會日後醫療成本的負擔。

王志龍院長表示，讓長者能夠在家裡附近的社區中，以健康、活躍的型態逐漸老化，這是該分院專業團隊深入社區辦理健體活腦課程最重要的意義，這樣才能真正減輕家庭照顧者的負擔，降低高齡社會的衝擊。

王志龍也強調，預防及延緩失能（智）訓練，是由各專科醫師、護理師、個管師、物理及職能治療師、社工或心理師等所提供各類健體活腦培力課程，透過在厝邊的服務據點，達成「可近有效」活躍老化、在地老化、成功老化的目標。

院方表示，台南市107年長照需求人口已逾7萬人，同時也會逐年快速成長；院方將配合政府長照政策與各方需求，持續於永康區成功里、光復里，及東區小東里陸續開辦第二期、第三期促進老人健康培力課程，另外也不排除新增社區服務據點，結合社區資源，推動社區參與、活躍社區，嘉惠更多高齡長者。