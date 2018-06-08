台股盤中大跌逾百點 分析師：10日線仍有支撐 下周

台股今 (8) 日遭遇高檔解套賣壓，受到國巨 (2327-TW) 及鴻海 (2317-TW) 失望性賣壓出籠影響，指數跌點達 128.77 點，分析師張陳浩指出，台股 10 日線仍有支撐，主力仍未撤出，下周將以被動元件股及蘋概股主攻部隊，繼續向上挑戰 11270 點的前波高點。

證券分析師黃漢成強調，台股多頭型態並未因今天大盤一根黑 K 棒而遭到破壞，預估台股在下周仍將持續震盪向上，主流類股在被動元件、二線光學股及 PCB 族群。

國泰證券證期顧問處協理簡伯儀則強調，今天台股走勢屬漲多拉回修正走勢，主要是因美國科技股拉回造成的心理層面影響，但本周台股集中市場周線仍然上漲 200 點並留 100 點上影線，相對亞洲區域股市，仍屬相對強勢格局，下周若能繼續補足成交動能，台股仍有上漲契機。