遠雄:大巨蛋回歸契約解決 加速去化餘屋

（中央社記者韋樞台北8日電）大巨蛋案懸而未決，遠雄建設股東很關心，遠雄董事長趙文嘉今天說，「一切回歸契約處理」；至於龐大的餘屋庫存，遠雄總經理湯佳峰說，將加速去化，同時效益不好的土地也會賣掉。

遠雄建設今天舉行股東會，通過配發現金股利每股新台幣2.5元，由於會場未開放媒體採訪，湯佳峰於會後轉述開會情況。

湯佳峰說，許多股東關心大巨蛋工程進度、以及是否續約等問題，對此，趙文嘉回應股東詢問時表示，他上任就是來解決問題的「一切均回歸契約解決」。

另外，股東詢問遠雄現有大量餘屋要如何消化？湯佳峰表示，目前在手餘屋(含興建中)約600餘億元，其中，中和左岸和新莊地區的餘屋案量約400餘億元，主要是受房市景氣不佳，影響售價及銷售速度。