外媒：中國藉一帶一路 商品低報關稅進歐洲

（中央社台北8日電）中國耗資上千億美元推動「一帶一路」計畫，包括將希臘港口打造為「通往歐洲的門戶」。但歐盟反詐騙調查人員指出，中國犯罪集團已藉此謊報進口商品價值，減少支付關稅和消費稅。
美國之音7日引述歐洲聯盟（EU）反詐騙調查人員認為，希臘和匈牙利可能已成為涉及數百萬歐元的中國服裝鞋帽進口騙局的中心。這些詐欺活動正借助中國「海上絲綢之路」的基礎設施。
報導指出，中國犯罪集團過去以謊報中國進口商品的價值，來減少支付關稅和消費稅，此舉已在英國持續多年，最終引起官方調查，導致歐盟委員會今年要求英國支付27億歐元的關稅損失。
歐盟反欺詐機構的官員表示，他們現在懷疑這套犯罪手法可能已轉移到對歐貿易門戶、希臘最大港口彼里夫斯港（Piraeus）。中國國企－中遠航運自2016年開始，擁有這個港口的多數股權。
報導引述匈牙利和希臘海關數據顯示，過去2年從中國進口的服裝和鞋類價值被低估。
路透報導，反欺詐官員日前在布魯塞爾舉行的記者會上表示，這與進口到英國的中國產品價值低估如出一轍，並強調歐洲國家對進口商品的監控將得到加強。
此外，路透4月曾報導中國犯罪集團涉嫌利用對彼里夫斯港進口貨品大幅逃稅，疑似稅務詐欺。歐盟和義大利當局已展開調查。
中遠航運當時回應宣稱，在全球營運始終如一地嚴格遵守當地和國際法律，堅持合法合規經營。（編輯：繆宗翰/林克倫）1070608