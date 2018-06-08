外媒：中國藉一帶一路 商品低報關稅進歐洲

（中央社台北8日電）中國耗資上千億美元推動「一帶一路」計畫，包括將希臘港口打造為「通往歐洲的門戶」。但歐盟反詐騙調查人員指出，中國犯罪集團已藉此謊報進口商品價值，減少支付關稅和消費稅。

美國之音7日引述歐洲聯盟（EU）反詐騙調查人員認為，希臘和匈牙利可能已成為涉及數百萬歐元的中國服裝鞋帽進口騙局的中心。這些詐欺活動正借助中國「海上絲綢之路」的基礎設施。

報導指出，中國犯罪集團過去以謊報中國進口商品的價值，來減少支付關稅和消費稅，此舉已在英國持續多年，最終引起官方調查，導致歐盟委員會今年要求英國支付27億歐元的關稅損失。